NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Bewertung der Papiere von Zalando beim Kursziel von 21 Euro mit "Underperform" aufgenommen. Europäische Händler von Mode und Accessoires seien im Umbruch, da sich das Kaufverhalten ändere, schrieb Analyst William Woods in einer Branchenstudie vom Mittwochabend. Es gebe aber keine Apokalypse. Die Kapitalrendite sei absolut und auch verglichen mit anderen Konsumbereichen stark, auch wenn sie in den vergangenen fünf Jahren unter Druck geraten sei. Bei der Suche nach nachhaltigem Wachstum identifiziert Woods den Primark-Konzern AB Foods und Inditex als Outperformer. Bei Zalando geht er indes nicht davon aus, dass die langfristigen Ziele erreicht werden und hält die Aktien für teuer./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2023 / 12:53 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2023 / 15:35 / UTC

DE000ZAL1111