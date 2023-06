Die Verbund-Tochter APG investiert 150 Mio. Euro in die Modernisierung des Umspannwerks Ernsthofen. Das Umspannwerk Ernsthofen ist eines der größten und für die österreichische Stromversorgung wichtigsten im Netz der APG. In diesem Netzknoten laufen wichtige überregionale und regionale Versorgungsleitungen zusammen. Die Modernisierung der 110-kV-Anlage startete 2017 und wurde Ende 2022 bereits erfolgreich abgeschlossen. Hierfür investierte die APG allein 50 Mio. Euro. Aktuell laufen die Bauvorbereitungen für die Generalerneuerung der 220-kV-Schaltanlage, in welche die APG rund 100 Mio. Euro investiert. "Allein dieser Anlagenteil zieht sich über eine Fläche von 71.000m², das entspricht in etwa 10 Fußballfeldern ....

