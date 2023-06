London - Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson hat das Parlament offenbar über Partys während eines Corona-Lockdowns belogen. "Wir sind oben zu dem Schluss gekommen, dass Herr Johnson mit seiner absichtlichen Irreführung des Parlaments eine schwere Missachtung begangen hat", so das Fazit des endgültigen Untersuchungsberichts des Unterhauses in Westminster.



Es empfiehlt eine 90-tägige Suspendierung des Mandatsträgers aus dem Parlament. Johnson war dem jedoch zuvor gekommen und hatte bereits in der vergangenen Woche sein Amt niedergelegt. Er selbst hatte im Zuge der Untersuchungen von einer "Hexenjagd" gegen ihn gesprochen. Johnson erklärte, der Ausschuss habe ihn "auf antidemokratische Weise hinausgedrängt".



Dem Politiker der konservativen Partei wurde vorgeworfen, in seiner Zeit als Premierminister während eines Corona-Lockdowns gegen die Regeln verstoßen und das Parlament später über die Zusammenkünfte belogen zu haben.

