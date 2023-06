(Im 2. Satz wurde die Indexzugehörigkeit berichtigt: SDax rpt SDax)

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Großhandelskonzern Metro muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Christian Baier scheide zum 30. September aus, teilte der im Kleinwerteindex SDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Die Trennung erfolge "im besten beiderseitigen Einvernehmen". Baier arbeitet seit 2011 bei der Metro und sitzt seit November 2016 im Vorstand. Nun wolle er andere berufliche Möglichkeiten verfolgen, hieß es. Angaben zur Nachfolge machte das Unternehmen nicht.

"Christian Baier war in der Phase der Neuausrichtung von Metro von einem Konglomerat hin zu einem fokussierten Lebensmittelgroßhändler ein wichtiger Wegbereiter. Mit dem Abschluss der Portfoliobereinigungen und der Festlegung der neuen Strategie sCore tritt das Unternehmen jetzt in die Phase der konsequenten Umsetzung der Großhandelsstrategie in den Ländergesellschaften ein", sagte Aufsichtsratschef Jürgen Steinemann laut Mitteilung./mis/jha/