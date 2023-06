BRÜSSEL (dpa-AFX) - Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit den Niederlanden will Dänemark ukrainische Kampfjetpiloten auf einer Luftwaffenbasis nahe der deutsch-dänischen Grenze ausbilden. Die Piloten und weiteres ukrainisches Personal sollen auf der Basis Skrydstrup im westdänischen Jütland trainieren, wie der geschäftsführende dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Donnerstag am Rande eines Treffens der internationalen Kontaktgruppe zur Koordinierung von Militärhilfe für die Ukraine in Brüssel sagte. In Skrydstrup seien auch die dänischen F-16-Kampfflugzeuge stationiert.

Die Pläne waren am Donnerstag Thema bei dem Treffen der Kontaktgruppe. Bis zum Nato-Gipfel in Vilnius im Juli soll nach Angaben des Ministers ein konkretes Modell stehen, wann der Einsatz beginnen kann. Dänemark hofft auf Unterstützung weiterer Länder für die Pläne, das Training könnte dann möglicherweise bereits im August beginnen, wie Poulsen sagte. Er rechnet damit, dass der Trainingseinsatz mindestens ein halbes Jahr dauern wird. Wichtig ist nach Angaben von Poulsen, dass die Piloten sehr gute Englisch-Kenntnisse mitbringen.

Die niederländische Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren sagte, es sei "extrem wichtig", den Fokus auf die Luftverteidigung zu legen. Gemeinsam mit Dänemark arbeite man nun an der Ausbildung der Piloten. Auch technisches Personal soll dabei geschult werden. Zur laufenden Gegenoffensive der Ukrainer sagte Ollongren: "Ich bin zuversichtlich, denn wir haben die Ausbildung des ukrainischen Militärs gesehen. Wir kennen die Fähigkeiten, die sie haben."/trs/DP/ngu