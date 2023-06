© Foto: Unsplash



Angetrieben durch die künstliche Intelligenz hat der S&P 500 bemerkenswert zugelegt. Doch jeder Anstieg hat mal ein Ende. Strategen legen Anlegern nun nahe, auf Aktien mit einer gewissen Ertragsdynamik zu setzen.

Seit Anfang des Jahres gewann der S&P 500 knapp 15 Prozent hinzu. Vor allem die Technologie-Unternehmen profitierten von dem durch die künstliche Intelligenz (KI) ausgelösten Hype. Zudem kühlt sich die Inflation weltweit ab, was die Anleger in der Hoffnung auf eine stabile Wirtschaft zum Kaufen animiert. Immer mehr Investoren haben Schwierigkeiten, noch vermeintlich günstige Aktien zu finden. Allein im vergangenen Monat stieg der S&P 500 um circa sechs Prozent an. "Mit dem 19-fachen der Gewinne des S&P 500 ist die Risikoprämie für Aktien auf ein neues Zyklustief und den niedrigsten Stand seit fast zwei Jahrzehnten gefallen", zitiert das Finanznachrichtenportal Barron's Michael Darda, Roth MKM-Marktstratege.

Julian Emanuel, Stratege bei Evercore ISI, hat Aktien ausfindig gemacht, deren Gewinnerwartungen für 2023 dieses Jahr angehoben wurden, die voraussichtlich ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie zeigen und ein hohes Short-Interesse aufweisen. Denn Anleger, die gegen Aktien wetten, werden zum Kaufen bewegt, sobald die Aktien zu steigen beginnen. Auf der Liste stehen United Airlines Holdings, der Kreuzfahrtanbieter Royal Caribbean Cruises sowie die Cybersicherheitsunternehmen Fortinet und Zscaler.

Sogar Alphabet zählt er trotz seines bereits beeindruckenden Wachstums dazu. Die Google-Mutter profitiere ungemein von der Einführung des ChatGPT-Rivalen Bard und der Integration von KI in seine Werbe- und Cloud-Angebote. Im vergangenen Jahr habe es bei dieser Aktie noch ein starkes Interesse an Leerverkäufen gegeben. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt MarketScreener zufolge die Aktie zum Kauf.

Eli Lilly steht ebenso auf der Liste. Wie bei Alphabet war das Interesse an Leerverkäufen auch beim Pharmahersteller im Jahr 2022 sehr groß. Der mögliche Durchbruch des Alzheimer-Medikaments Donanemab und des Typ-2-Diabetes-Medikaments Mounjaro machen diesen Wert die kommenden Jahre attraktiv. Analysten setzten laut Barron's ihre Gewinnprognosen für 2023 um 13 Prozent nach oben. Für die drei Jahre ab 2024 könnte ein jährliches Gewinnwachstum von etwa 30 Prozent herausspringen.

Diese aussichtsreiche Biotech-Aktie mit 100 Prozent Comeback-Potenzial sollten Sie ebenfalls kennen. Um welchen Geheimtipp es sich handelt, erfahren Sie in diesem kostenlosen Report.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion