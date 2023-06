FREITAG, DEN 16. JUNI Am Freitag, den 16. Juni, erwarten uns bedeutende Veranstaltungen: die Hauptversammlungen von Osram und GSW Immobilien, Volkswagen veröffentlicht die Konzernauslieferungen im Mai. Wirtschaftlich stehen Baugenehmigungen in Deutschland, Verbraucherpreise in Österreich und das vorläufige Verbrauchervertrauen in den USA an. In Berlin finden Diskussionsveranstaltungen zur Künstlichen Intelligenz statt, München hält ein Pressegespräch ...

