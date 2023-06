Winterbach (ots) -Pfisterer, ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich Energieinfrastruktur, hat eine umfangreiche Produktspende an die Ukraine geleistet. Diese Initiative ist Teil des Engagements von Pfisterer, schnelle Hilfe beim Wiederaufbau, der Reparatur und der Stärkung des Stromnetzes in der Ukraine zu leisten. Die Spende wurde in Kooperation mit dem Service Desk Ukraine, einer Initiative vom Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft, sowie dem Blau-Gelbes Kreuz e.V. und dem Energy Community Secretariat ermöglicht.Aufgrund der weitreichenden Schäden an der Energieinfrastruktur in vielen Teilen der Ukraine sind zahlreiche Menschen derzeit ohne Stromversorgung. Pfisterer möchte mit der Produktspende einen Beitrag leisten, um den Wiederaufbau und die Reparatur des Stromnetzes zu unterstützen. Die bereitgestellten Produkte umfassen eine Reihe von erprobten Lösungen zum Kontaktieren, Verbinden und Abzweigen elektrischer Leiter, die an den empfindlichen Schnittstellen von Stromnetzen zum Einsatz kommen und für eine zuverlässige Übertragung und Verteilung elektrischer Energie von entscheidender Bedeutung sind.Schnelle Hilfe, wo sie gebraucht wird"Wir alle wissen, wie wichtig Strom in unserem Alltag ist. Unmittelbar nachdem das Stromnetz der Ukraine gezielt angegriffen wurde, wussten wir, dass wir helfen müssen.", sagt Dr. Konstantin Kurfiss, Mitglied des Vorstands von Pfisterer. "Wir sind Experten für Anschluss- und Verbindungstechnik für elektrische Leiter und unsere Produkte zeichnen sich durch schnelle Montage, Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit aus. Genau das wird momentan in der Ukraine benötigt. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende dazu beitragen können, dass vor Ort Strom fließt."Die Hilfsgüter sind aktuell auf dem Weg in die Ukraine. Die Zusammenarbeit mit dem Service Desk Ukraine, dem Blau-Gelbes Kreuz e.V. und dem Energy Community Secretariat war entscheidend für die Umsetzung dieser Spende. "Von der Idee bis zur Umsetzung war viel zu tun, obwohl ein so offensichtliches Match vorliegt.", sagt Director Corporate Projects, Santiago Casado. "Wir möchten unseren besonderen Dank an alle Partner und das Projektteam aussprechen, die maßgeblich zum Erfolg dieser Aktion beigetragen haben". Alina Frolova, ehemalige stellvertretende Verteidigungsministerin der Ukraine, freut sich: "Strom ist aus dem täglichen Leben kaum wegzudenken. Wir freuen uns sehr über die Spende von Pfisterer, die vielen Menschen vor Ort hilft. Das Engagement des Unternehmens und die Leidenschaft zu unterstützen sind großartig!"Schnell einsetzbare Lösungen für Reparatur, Inbetriebnahme, WartungPfisterer ist Spezialist für Lösungen rund um das Kontaktieren, Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter auf hohen Spannungsebenen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf steckbaren Verbindungen, die ein ausgesprochen schnelles, flexibles Anschließen und Verbinden von Betriebsmitteln, wie Kabeln, Transformatoren und Schaltanlagen ermöglichen. Energieversorger weltweit setzen diese Technologien ein, um mögliche Schäden an Kabelsystemen schnell und einfach zu reparieren.Weitere Informationen zu den Kooperationspartnern sowie Bildmaterial finden Sie im Pressebereich unter www.pfisterer.comPressekontakt:Natalie KieferProject Manager Corporate Projectsnatalie.kiefer@pfisterer.comwww.pfisterer.comOriginal-Content von: Pfisterer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170732/5535212