wallstreetONLINE Marktexperte Lars Wißler spricht im Interview über die Folgen des Fed-Zinsentscheids und bei welcher Chip-Aktie mit KI-Potenzial er echte Value-Qualitäten findet.

Pause ja, Ende der Zinserhöhungen: Nein! Die US-Notenbank Fed schaltet nach zehn Zinsschritten in Folge erst einmal in den Leerlauf. Die erhofften Impulse für die Aktienmärkte blieben nach der Entscheidung am Mittwoch aus. Im Gegenteil: Zwei weitere mögliche Zinserhöhungen in diesem Jahr sind mehr als bislang befürchtet.

Wie geht es jetzt weiter im S&P 500? Lars Wißler, Chefredakteur unserer Aktie der Woche, gibt dazu im Interview mit wallstreetONLINE seine Einschätzung ab. Außerdem stellt er eine KI-Aktie aus dem Chipsektor vor, die mit einer günstigen Bewertung echte Value-Chancen mitbringt. Mehr dazu im Video!

Moderation und Text: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion