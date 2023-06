© Foto: Eric Gay - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Rivian-Anlegern könnten weitere Schmerzen bevorstehen. Nach einem bisherigen Verlust von über 20 Prozent in diesem Jahr, steht nun eine - potenziell zu weiteren Kursverlusten führende - Änderung an.

Die Rivian-Aktie verlässt mit Wirkung vom 20. Juni den Nasdaq 100 und wird durch die Aktie von ON Semiconductor ersetzt. Das berichtet Dow Jones Newswires. Die Kriterien für die Aufnahme in den Index basieren in erster Linie auf der Marktkapitalisierung. So muss die Marktgewichtung mindestens 0,1 Prozent des gesamten Nasdaq 100 Index ausmachen. Zudem muss das Unternehmen bereits zwei Jahre im Nasdaq Composite gelistet sein und einen Tagesumsatz von 200.000 Aktien aufweisen.

Die Marktkapitalisierung von Rivian ist seit Anfang 2022 um 66 Prozent auf etwa 14 Milliarden US-Dollar gesunken. Die Marktkapitalisierung von ON Semi ist im gleichen Zeitraum um etwa 50 Prozent auf etwa 40 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Die Indexierung kann für eine Aktie von Bedeutung sein, da sie bei den Fonds, die den Index nachbilden, eine stabile Käuferschicht schafft. Wie Barron's berichtet, sollte das Ausscheiden aus dem Nasdaq 100 aber kein allzu großer Gegenwind für die Rivian-Aktie sein. Die Fonds, die den Nasdaq 100 nachbilden, investieren 'nur' einen Betrag in Höhe von mehreren hundert Milliarden US-Dollar. Dagegen betrage die Summe der Gelder, die an den S&P 500 gebunden sind, etwa 16 Billionen US-Dollar. Die Indexierung des S&P 500 führt demnach zu weitaus mehr Käufen und Verkäufen. Es bleibt dennoch abzuwarten, wie Anleger das Ausscheiden aus dem Index verdauen werden.

Für Rivian war es schwieriger als erwartet, die Produktion hochzufahren. Hinzu kommt, dass die Konkurrenz für Elektroautos größer wird. Es drängen immer mehr Modelle auf den Markt. Schließlich haben vor allem die steigenden Zinssätze die Begeisterung der Anleger gedämpft. Unternehmen, die für das Wachstum ihres Geschäfts auf Fremdfinanzierung angewiesen sind - sogenannte Growth-Titel - haben zu Beginn der aggressiven Zinskampagne der US-Notenbank Fed massiv an Wert verloren.

Die Rivian-Aktie notiert derzeit knapp unter 15 US-Dollar. Der Analysten-Konsens impliziert der E-Autoaktie ein Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion