67 der Kreditgeber geben an, dass die steigenden Kapitalkosten Auswirkungen auf sie haben

47 der Kreditgeber betrachten die Steigerung der Profitabilität als ihre oberste strategische Priorität im Jahr 2023, doch das Wachstum bleibt insbesondere in den Schwellenländern eine Priorität

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, planen 57 der Kreditgeber in die Verbesserung ihrer Fähigkeit, neue Datenquellen hinzuzufügen, zu investieren

Eine neue Umfrage von Taktile, der führenden Plattform für automatisierte Entscheidungsfindung, hat gezeigt, dass das herausfordernde makroökonomische Umfeld im Jahr 2023 Kreditgeber dazu gezwungen hat, neue Strategien zu entwickeln, um das Ziel, gleichzeitig zu wachsen und profitabel zu sein, zu erreichen. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, sich an die neuen Gegebenheiten anzupassen, doch moderne, agile Kreditgeber kommen dem Erreichen ihrer Ziele näher und zeigen der Branche einen Weg in die Zukunft auf.

Für den 2023 State of Lending Report von Taktile wurden Führungskräfte aus den Bereichen Kredit und Risiko weltweit befragt, um einzigartige Einblicke zu erhalten, wie sich die jüngsten makroökonomischen Veränderungen auf das Kreditgeschäft auswirken und welche Anpassungen der Geschäftsstrategien die Kreditgeber vorgenommen haben, um auf das neue Klima zu reagieren. Dieser erstmals in dieser Form erstellte Bericht zeigt auch auf, mit welchen Mitteln Kreditgeber die Profitabilität steigern können, und beleuchtet Best Practices von führenden Kreditgebern mit agilen, proaktiven Ansätzen zur Risikoselektion.

"Die Weltwirtschaft von heute ist eine völlig andere als noch vor ein paar Jahren. Das Hochzinsumfeld war eine Herausforderung für alle Akteure im Finanzsektor, besonders aber für neue Marktteilnehmer wie Fintech-Kreditgeber, die sich nun mit höheren Kapitalkosten konfrontiert sehen", erklärte Dr. Robin Greenwood, Professor für Finance and Banking. "Der Forschungsbericht von Taktile bietet Kredit- und Risikoteams eine Orientierungshilfe, wie sie die Herausforderungen des aktuellen Marktes meistern können, und vermittelt einen guten Überblick über die technischen Anforderungen bei der Kreditvergabe."

Nachfolgend ein kurzer Einblick in die Ergebnisse:

In einem schwierigen makroökonomischen Umfeld geht es den Kreditgebern in erster Linie um Profitabilität, aber auch Wachstum bleibt eine Priorität

47 der Kreditgeber haben die Steigerung der Profitabilität in diesem Jahr als oberste Priorität gesetzt. Dieser Wandel wird durch die steigenden Kapitalkosten und den Anstieg der Ausfallraten gefördert. 67 der Kreditgeber gaben an, von den steigenden Kapitalkosten beeinflusst zu werden, und 43 berichteten, dass die gestiegenen Zinssätze sich negativ auf ihre Kapitalrendite ausgewirkt haben. Auch wenn die Profitabilität im Vordergrund steht, wollen viele Kreditgeber weiter wachsen, vor allem in den Schwellenländern. In Afrika planen 75 der Befragten, ihre Wachstumsraten bis 2023 um über 10 Prozent zu steigern.

Agile, datengetriebene Kreditgeber sind in der aktuellen Situation am besten aufgestellt

Laut der Umfrage gelingt es den Kreditgebern, die ihre Kreditrichtlinien am schnellsten ändern und am häufigsten optimieren, sich am schnellsten an das neue wirtschaftliche Umfeld anzupassen und die Konkurrenz hinter sich zu lassen. Führende Kreditgeber setzen auf Automatisierung und ausgefeilte Infrastrukturen für Kreditentscheidungen, damit ihre Kreditteams in der Lage sind, Veränderungen ohne die Unterstützung von Entwicklungsteams vorzunehmen.

Die Mehrheit der Kreditgeber wird jedoch durch starre Infrastrukturen für Kreditentscheidungen ausgebremst

Während einige führende Kreditgeber Erfolge verzeichnen, zeigen die Umfrageergebnisse, dass die meisten Kreditgeber durch eine schlechte Entscheidungsinfrastruktur an der Verbesserung ihrer Leistung gehindert werden. 41 der Kreditgeber geben die Einführung neuer Datenquellen als größtes Hindernis an, 41 betrachten die Erstellung und den Einsatz von Prognosemodellen als Herausforderung und 39 berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, das richtige Maß an Automatisierung zu finden. Bei näherer Betrachtung wird ein zentrales Problem deutlich: Die Kreditteams werden nicht hinreichend in die Lage versetzt, selbständig ihre Kreditrichtlinien zu erstellen und zu optimieren. 71 der Befragten benötigen nach wie vor technische Unterstützung, um ihre Kreditrichtlinien anzupassen.

Verbesserungen der Entscheidungsinfrastruktur gehören zu den wichtigsten Investitionsprioritäten von Kreditgebern

Angesichts dieser Herausforderungen erkennen viele Kreditgeber, dass sie ihre Entscheidungsinfrastruktur verbessern müssen. Der vorrangige Schwerpunkt der Investitionen liegt dabei auf der Erweiterung der Datenquellen und 57 der Kreditgeber gaben an, dass sie ihre Fähigkeit zur Integration neuer Datenquellen verbessern wollen, um die Genauigkeit der Risikobewertung zu erhöhen. Ein Zeichen dafür, dass die Kreditgeber die Bedeutung von Flexibilität verstehen, ist, dass nahezu 40 von ihnen die Häufigkeit der Überarbeitung ihrer Richtlinien verbessern wollen.

Kreditgeber bleiben trotz des schwierigen Umfelds optimistisch

Trotz der volatilen Wirtschaftslage blicken 84 der Kreditgeber optimistisch in die Zukunft der Kreditbranche. Die Kundennachfrage nach Kreditprodukten ist weiterhin hoch und 42 der Befragten gaben an, dass das aktuelle Zinsumfeld einen positiven Einfluss auf die Nachfrage hatte. Durch die Einführung moderner Entscheidungsinstrumente und neuer Datenquellen können Kreditgeber das Risiko von Kreditnehmern besser einschätzen, unerschlossene Kundensegmente ansprechen und profitabler wachsen.

"Kreditgeber mussten das Unmögliche schaffen: schnelles Wachstum bei gleichzeitiger Verbesserung der Profitabilität gewährleisten", so Maik Taro Wehmeyer, CEO und Mitbegründer von Taktile. "Beide Ziele gleichzeitig zu verfolgen, stellt eine Herausforderung dar, aber führende Kreditgeber haben bewiesen, dass es nicht unmöglich ist. Unsere Umfrage verdeutlicht, dass Kreditgeber, die in Technologien investiert haben, die es ihnen ermöglichen, proaktiv zu handeln und mit ihren Richtlinien zu experimentieren, nicht nur ihre Konkurrenten hinter sich lassen und in diesem neuen Umfeld erfolgreich sind, sondern auch das nächste Jahrzehnt der Kreditvergabe maßgeblich mitgestalten werden."

Sie können den vollständigen Bericht hier herunterladen.

