Thriver führt bahnbrechenden KI-Chatbot zur Verbesserung des Managements von Workplace Services ein

Thriver, ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf das Management von Dienstleistungen am Arbeitsplatz (Workplace Services) spezialisiert hat, ist stolz darauf, die Veröffentlichung seines revolutionären KI-Chatbots bekannt zu geben. Diese bahnbrechende Ergänzung der Thriver-Plattform verbessert das Benutzererlebnis und vereinfacht das Management von Workplace Services

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 15. Juni 2023 / Der vom Forschungs- und Entwicklungsteam von Thriver entwickelte Thriver AI Chatbot bedient sich der Vorteile der künstlichen Intelligenz, um den Nutzern einen nahtlosen Zugriff auf Empfehlungen, Buchungen und Support innerhalb der Technologie-Suite von Thriver zu bieten. Mit diesem intelligenten Kultur-Concierge können Mitarbeiter mühelos personalisierte Empfehlungen für eine breite Palette von Workplace Services anfordern und erhalten, die auf ihre individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Thriver AI Chatbot

Der Thriver AI Chatbot kann den Marktplatz durchsuchen, Empfehlungen aussprechen, Feedback einholen und vieles mehr.

Mit dem Thriver AI Chatbot können sich Mitarbeiter nun mit einem virtuellen Kultur-Concierge unterhalten, um die trendigsten und spannendsten Team-Services, die auf dem Thriver-Marktplatz verfügbar sind, einfach zu erkunden und zu entdecken. Egal, ob es darum geht, eine Teambuilding-Aktivität zu buchen, Essen für das Büro zu bestellen oder eine Weihnachtsfeier zu planen, der Thriver AI Chatbot ist eine One-Stop-Lösung für alle Serviceanforderungen am Arbeitsplatz.

"Wir freuen uns, mit dem Thriver AI Chatbot eine bahnbrechende Funktion in unsere Plattform einzuführen", so Eran Henig, CEO & CTO von Thriver. "Wir sind der erste Anbieter in unserer Branche, der eine solch innovative Lösung auf den Markt bringt. Unser Ziel ist es, uns ständig weiterzuentwickeln und unseren Kunden die fortschrittlichsten Tools an die Hand zu geben, um das Management von Workplace Services zu optimieren. Der KI-Chatbot bietet unseren Nutzern ein neues Maß an Komfort und Personalisierung und ermöglicht es ihnen, außergewöhnliche Mitarbeitererfahrungen zu schaffen."

Der KI-Chatbot erleichtert nicht nur die Erkennung und Buchung von Dienstleistungen, sondern bietet auch Unterstützung und Hilfe in Echtzeit. Er automatisiert Routineaufgaben, beantwortet häufig gestellte Fragen und sammelt wertvolles Feedback von den Nutzern, um die Plattform und das Gesamterlebnis der Mitarbeiter kontinuierlich zu verbessern.

Einer der Hauptvorteile des Thriver AI Chatbot ist seine Integration in das bestehende Thriver-Ökosystem. Er lässt sich nahtlos mit anderen Funktionen der Plattform verbinden, wie z. B. dem proprietären Marktplatz von Thriver mit Tausenden von Dienstleistungen zur Arbeitsplatzkultur. Der KI-Chatbot ist auch in die Thriver-Tools für Gruppenbestellungen und Mitarbeiterfeedback integriert, um eine umfassende und kohärente Lösung für das Management von Workplace Services zu schaffen.

"Wir nutzen die Plattform von Thriver für das Management unserer Workplace Services, und die Aufnahme des KI-Chatbots war wirklich transformativ", erklärt Mike Davis, CEO der Cloud Core Group. "Die Bequemlichkeit und die personalisierten Empfehlungen, die der Chatbot bietet, haben unsere Mitarbeitererfahrung erheblich verbessert und uns wertvolle Zeit gespart. Thriver übertrifft weiterhin unsere Erwartungen mit seinem Engagement für innovative Lösungen und außergewöhnlichen Service."

Thriver setzt sich weiterhin für den Einsatz innovativer Technologien ein, um die Art und Weise, wie Unternehmen das Management ihrer Workplace Services handhaben, zu verändern. Die Einführung des KI-Chatbots stärkt die Position von Thriver als Marktführer und unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden modernste Tools und außergewöhnliche Benutzererfahrungen zu bieten.

Um mehr über Thriver zu erfahren und sich für einen frühzeitigen Zugang zu registrieren, besuchen Sie bitte die Thriver for Business-Seite.

