Erste unternehmensfähige, auf Hyperscaler-Grundlagen aufbauende Lösung, die die Wertschöpfung durch generative KI für Kunden aus den Bereichen Energie, Fertigung, Strom und erneuerbare Energien beschleunigt umsetzt

Cognite, ein weltweit anerkannter Marktführer bei Industriesoftware, meldete heute die Einführung von Cognite AI, dem generativen KI-Beschleuniger für Industriedaten und Wertrealisierung. Cognite AI, eine umfassende, mit generativen KI-Funktionen ausgestattete Suite, die in der zentralen Industrial-DataOps-Plattform Cognite Data Fusion enthalten ist, ergänzt das innovative industriespezifische Angebot des Unternehmens rund um Energie, Fertigung sowie Energie und erneuerbare Energien und steht allen Partnern für die Entwicklung maßgeschneiderter industrieller Lösungen uneingeschränkt offen. Cognite Data Fusion mit Cognite AI verbessert die Betriebsabläufe, indem ein rascherer Wechsel in die Cloud ermöglicht und die Effizienz industrieller Arbeitsabläufe um das Zehnfache gesteigert wird.

Cognite AI, the Generative AI Accelerator for Industrial Data and Value Realization. (Graphic: Business Wire)

In industriellen Organisationen ist ein erheblicher domänenspezifischer Kontext erforderlich, bevor generative KI für eine kritische Entscheidungsfindung in Bereichen mit geringer Risikotoleranz in Produktion, Wartung und Verlässlichkeit eingesetzt werden kann. Cognite AI löst dieses Problem mit Blick auf industrielle Daten und KI, indem es einen einfachen Zugang zu komplexen Industriedaten bietet und generative KI in jeden Aspekt des Produktverfahrens einbaut, sodass Akteure im Bereich IT und Operations wertvolle, datenquellenübergreifende Einblicke generieren können.

"Industriedaten sind zentraler Bestandteil fundierter Entscheidungen über Geschäftsabläufe, die Umwandlung in verwertbare Erkenntnisse ist jedoch komplex und arbeitsintensiv", sagte Judson Althoff, Executive Vice President und Chief Commercial Officer, Microsoft. "Um auf diesen Bedarf einzugehen, knüpft Cognite AI an die Möglichkeiten der Microsoft Cloud und ihren KI-Fähigkeiten an, um reichhaltige, kontextualisierte Daten und generative KI-Analytikdienste bereitzustellen, die Kunden aus den Bereichen Energie, Fertigung sowie Energie und erneuerbare Energien dabei helfen, die Effizienz und Wertbeiträge ihrer industriellen Arbeitsabläufe schneller zu realisieren."

"Celanese baut die digitale Fabrik der Zukunft und wir setzen mit Blick auf Microsoft Azure auf Cognite Data Fusion, um unseren Experten die richtigen Daten an die Hand zu geben, damit der Zeitaufwand für die Erkennung von Problemen geringer ist und sie sich stärker mit der Suche nach Lösungen beschäftigen können", sagte Ibrahim Al-Syed, Director of Digital Manufacturing bei Celanese. "Generative KI ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das für die Befähigung unserer Mitarbeiter entscheidend sein wird. Mit Cognite AI als Teil unserer digitalen Strategie können wir die Arbeitserfahrungen verbessern, indem Menschen, Daten, Prozesse und Systeme auf einer einheitlichen Plattform vereint werden."

"Cognite AI beschleunigt die Anwendung moderner Softwaretechnologie bei der industriellen Digitalisierung. Sie informiert den industriellen Nutzer, befähigt den Betreiber in der Industrie und ermöglicht industriellen Anlagen einen effizienten und nachhaltigen Betrieb", sagte Girish Rishi, CEO von Cognite. "Mit Cognite AI haben wir eine innovative Architektur entwickelt, die Halluzinationen unterbindet, Datenverluste abmildert und Vertrauen und Zugangskontrolle ermöglicht. So ermöglichen wir der Industrie die Nutzung von KI."

Cognite Data Fusion bietet eine revolutionäre, domänenübergreifende Zusammenarbeit, um betriebliche Spitzenleistungen mithilfe folgender Elemente zu fördern:

Cognite AI : Eine innovative Architektur, die generative KI (LLMs wie GPT 3.5/4 und PaLM) mit den spezifischen Funktionen für Datenmodellierung und Retrieval-Augmented Generation (RAG) von Cognite zusammenführt. Cognite AI erweitert auf einzigartige Weise die Fähigkeit generischer LLMs, Daten aus den privaten Quellen der Kunden abzurufen, um zielgerichtetere, präzisere und fortgeschrittenere Ergebnisse basierend auf den kundeneigenen privaten Industriedaten im sicheren und geschützten SaaS-Tenant der Kunden zu generieren. Cognite AI bietet gewerblichen Endanwendern die Möglichkeit, Low-Code-Anwendungen mit natürlicher Sprache zu erstellen.

: Eine innovative Architektur, die generative KI (LLMs wie GPT 3.5/4 und PaLM) mit den spezifischen Funktionen für Datenmodellierung und Retrieval-Augmented Generation (RAG) von Cognite zusammenführt. Cognite AI erweitert auf einzigartige Weise die Fähigkeit generischer LLMs, Daten aus den privaten Quellen der Kunden abzurufen, um zielgerichtetere, präzisere und fortgeschrittenere Ergebnisse basierend auf den kundeneigenen privaten Industriedaten im sicheren und geschützten SaaS-Tenant der Kunden zu generieren. Cognite AI bietet gewerblichen Endanwendern die Möglichkeit, Low-Code-Anwendungen mit natürlicher Sprache zu erstellen. Industrielle DataOps: Ermöglicht KI-gestütztes Daten-Onboarding aus allen OT-, IT-, Engineering- und Robotik-Datenquellen, komplett mit Lineage, Qualitätssicherung und Governance. Diese marktführenden industriellen DataOps-Funktionen sind eine Voraussetzung für eine robuste Datengrundlage, um von Anlage zu Anlage und von Standort zu Standort innerhalb von Stunden und Wochen, nicht Monaten, zu skalieren.

Ermöglicht KI-gestütztes Daten-Onboarding aus allen OT-, IT-, Engineering- und Robotik-Datenquellen, komplett mit Lineage, Qualitätssicherung und Governance. Diese marktführenden industriellen DataOps-Funktionen sind eine Voraussetzung für eine robuste Datengrundlage, um von Anlage zu Anlage und von Standort zu Standort innerhalb von Stunden und Wochen, nicht Monaten, zu skalieren. Datenmodellierung: Integrierte KI-Kontextualisierung, um automatisch Datenbeziehungen abzubilden, einen lebendigen industriellen Wissensgraphen zu erstellen und die Grundlage für digitale Zwillinge in Echtzeit zu schaffen, die automatisch mit Live-Daten und Ereignisströmen angereichert werden. Erfassen von Notizen und Beobachtungen von Außendienstmitarbeitern im Kontext, die sofort geteilt werden können.

Integrierte KI-Kontextualisierung, um automatisch Datenbeziehungen abzubilden, einen lebendigen industriellen Wissensgraphen zu erstellen und die Grundlage für digitale Zwillinge in Echtzeit zu schaffen, die automatisch mit Live-Daten und Ereignisströmen angereichert werden. Erfassen von Notizen und Beobachtungen von Außendienstmitarbeitern im Kontext, die sofort geteilt werden können. Industrielles Canvas: Zusammenführung aller OT-, IT-, Engineering- und Robotikdaten (Zeitreihen, Ereignisse, P&IDs, Dokumente, Arbeitsaufträge, Anlagenhierarchien, Bilder, Simulationen, 3D und mehr) in einem einzigen, kollaborativen Arbeitsbereich mit nativer KI-Copilot-Funktionalität, um betriebliche Fragen zu beantworten, No-Code-Anwendungen zu erstellen und zu entwickeln und komplexe Szenarien bis zu 90 schneller als bisher zu analysieren.

Zusammenführung aller OT-, IT-, Engineering- und Robotikdaten (Zeitreihen, Ereignisse, P&IDs, Dokumente, Arbeitsaufträge, Anlagenhierarchien, Bilder, Simulationen, 3D und mehr) in einem einzigen, kollaborativen Arbeitsbereich mit nativer KI-Copilot-Funktionalität, um betriebliche Fragen zu beantworten, No-Code-Anwendungen zu erstellen und zu entwickeln und komplexe Szenarien bis zu 90 schneller als bisher zu analysieren. APM Intelligence App Suite: Drei einsatzbereite, datenquellenübergreifende Anwendungen für die Geschäftsabläufe des digitalen Zeitalters in den Bereichen Verlässlichkeit, Betrieb und Wartung und beschleunigte Wertrealisierung aus bestehenden APM-Investitionen ohne komplexe und kostspielige Umgestaltungs- und Veränderungsmanagementprogramme.

Fordern Sie eine Demoversion an und erfahren Sie mehr darüber, wie Cognite Data Fusion mit Cognite AI den Bereich Operations, digitale Teams, Anwendungsentwickler und viele mehr mit echter, skalierender digitaler Transformation befähigt: Cognite.ai.

Über Cognite

Cognite ist ein weltweit anerkannter Marktführer für Industriesoftware mit einer klaren Vision: Industrieunternehmen schnell mit zugänglicher, vertrauenswürdigen und kontextualisierten Daten zu versorgen und die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Industrien voranzubringen. Mit der marktführenden Industrial-DataOps-Plattform, Cognite Data Fusion und einer umfassenden Suite industrieller generativer KI-Funktionen, Cognite AI, erleichtert Cognite Entscheidungsträgern den Zugang zu komplexen industriellen Daten und deren Verständnis. Cognite Data Fusion ist eine benutzerfreundliche, sichere und skalierbare Plattform, die Nutzern von Industriedaten und Domänen eine schnelle und sichere Zusammenarbeit ermöglicht, um industrielle generative KI-Lösungen zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren und dadurch sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit sicherzustellen. Besuchen Sie uns unter www.cognite.ai und folgen Sie uns auf LinkedIn und Twitter.

