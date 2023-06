An den US-Börsen in New York geht es am Donnerstag zunächst nach unten. Der Dow Jones verliert rund 30 Minuten vor dem Handelsstart 0,2 Prozent. Im S&P 500 und Nasdaq fällt das Minus etwas größer aus. Die US-Notenbank Fed hatte am Vorabend die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau belassen, jedoch weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. Der "hawkishe" Ton von Fed-Chef Jerome Powell erwischte viele Anleger auf dem falschen Fuß. Diese hatte mit einem baldigen Ende des Anhebungszyklus gerechnet. ...

