Nach dreizehn Tagen mit Kursgewinnen in Serie ist die Tesla-Aktie am Mittwoch mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen. Nach einer 40-Prozent-Rally innerhalb dieser kurzen Handelsspanne war ein Rücksetzer allerdings auch zu erwarten. An den langfristigen Aussichten des E-Autobauers ändert sich derweil nichts.So scheint die Nachfrage wieder anzuziehen. Nach mehreren Preissenkungen zu Jahresbeginn zieht der E-Autopionier nun jedenfalls die Preise wieder Stück für Stück an. Erst diese Woche ...

