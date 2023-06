ROUNDUP: General Atlantic steigt groß bei Atoss Software ein - Kursrutsch

MÜNCHEN - Der Personalsoftware-Spezialist Atoss bekommt mit dem US-Finanzinvestor General Atlantic einen neuen Großaktionär. General Atlantic kaufe rund 20 Prozent der Atoss-Aktien von der AOB Invest, die vom Atoss-Gründer und -Vorstandsvorsitzenden Andreas Obereder kontrolliert wird, teilte Atoss Software am Donnerstag in München mit. Der Finanzinvestor könne seinen Anteil zudem noch etwas aufstocken. General Atlantic wolle Atoss bei der weiteren Internationalisierung und dem Ausbau des Cloud-Geschäfts unterstützen. An der Börse wurden die Nachrichten jedoch mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP 2: Siemens baut Asien-Geschäft aus und überprüft Mittelfristziele

MÜNCHEN - Siemens schraubt seine weltweiten Investitionen in Fabriken und andere Einrichtungen nach oben. Im laufenden Jahr sollen Investitionen von insgesamt 2 Milliarden Euro bekannt gegeben werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das sei doppelt so viel wie in den beiden letzten Jahren zusammen, sagte Konzernchef Roland Busch. Allerdings sind - Stand Donnerstag - bereits etwa 1,2 Milliarden bekannt. Die verbleibenden 800 Millionen sollen in die USA und nach Europa fließen, wofür genau ließ Busch aber noch offen.

ROUNDUP: Hugo Boss blickt noch optimistischer in die Zukunft - Aktie verliert

METZINGEN - Während es in der Modebranche seit Monaten knirscht, zeigt sich Hugo Boss von Inflation und Konsumflaute unbeeindruckt. Der Konzern erhöhte stattdessen am Donnerstag seine Mittelfristziele, denn seine Wachstumsstrategie geht schneller auf als gedacht. Anleger machten auf die Nachrichten hin allerdings erst einmal Kasse. Die Aktie verlor, nachdem sie in diesem Jahr bisher sehr gut gelaufen war.

Hohe Nachfrage nach Schienentechnik: Vossloh hebt Jahresausblick an

WERDOHL - Der Schienen- und Verkehrstechnikkonzern Vossloh wird dank einer guten Nachfrage optimistischer für 2023. Das Unternehmen rechnet laut einer Mitteilung vom Donnerstag für das laufende Jahr mit einem Umsatz zwischen 1,125 und 1,2 Milliarden Euro, nach 1,05 Milliarden ein Jahr zuvor. Bisher hatte Vossloh 1,05 bis 1,15 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Als Gewinn vor Zinsen und Steuern sollen 2023 nun 87 bis 94 Millionen Euro (alt 79 bis 88) übrig bleiben, nach gut 78 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die erst im Mai in den Nebenwerte-Index SDax zurückgekehrte Aktie steig zuletzt um mehr als drei Prozent.

ROUNDUP/EuGH zu Frankenkrediten in Polen: Entschädigung durch Bank möglich

LUXEMBURG - Im Streit über Kredite in Schweizer Franken hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) polnischen Bankkunden den Rücken gestärkt. Wird ein Darlehensvertrag über eine Hypothek wegen missbräuchlicher Klauseln für nichtig erklärt, können die Betroffenen unter Umständen Entschädigung von der Bank verlangen. Das entschied der EuGH am Donnerstag. Das Urteil könnte große Auswirkungen auf den polnischen Bankensektor und die deutsche Commerzbank haben.

Finanzchef von Metro geht Ende September



DÜSSELDORF - Der Großhandelskonzern Metro muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Christian Baier scheide zum 30. September aus, teilte der im Kleinwerteindex SDax notierte Konzern am Donnerstag mit. Die Trennung erfolge "im besten beiderseitigen Einvernehmen". Baier arbeitet seit 2011 bei der Metro und sitzt seit November 2016 im Vorstand. Nun wolle er andere berufliche Möglichkeiten verfolgen, hieß es. Angaben zur Nachfolge machte das Unternehmen nicht.



-Schlechtes Wetter belastet Geschäft von H&M

-SoftwareOne lehnt Angebot von Bain Capital als ungenügend ab -Deloitte-Studie: Europas Fußball-Markt nach Corona auf Rekordkurs -Conti will auch mit umweltfreundlicheren Reifen ordentlich Gewinn machen -Nach Urteil: 'Mobile Briefmarke' der Post drei Jahre gültig -'FT': Credit Suisse beantragt Abweisung der Klage in Mosambik-Fall -Aufsichtsrat stärkt HHLA-Chefin Titzrath den Rücken

-Glasfaser-Internet ist inzwischen an viel mehr Haushalten möglich -Städte bei Wärmeplanung noch am Anfang - Metropolen Vorreiter -EU-Länder wollen stärkeren Verbraucherschutz bei defekten Produkten -Hochbahn legt bei Umsatz und Fahrgastzahlen zu

-Gericht: Inkassogebaren von Otto-Tochterfirma rechtswidrig -Deutsche Wissenschaftler drängen auf wichtiges EU-Naturschutzgesetz -Streit beigelegt: ARD und ZDF zeigen Fußball-WM der Frauen°

