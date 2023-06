Liebe Leserinnen und Leser, am Donnerstag ist die Aktie von Tesla nach einem sehr starken vorhergehenden Aufwärtsmarsch mit einem Abschlag von -3 % nach unten gerauscht. Das ist nach Ansicht von Analysten allerdings zunächst kein Drama - die Aktivität ist nicht auf die Unternehmung an sich zurückzuführen. Wahrscheinlich gibt es, so die Mutmaßung von Analysten, eine reine Gewinnmitnahme, die sich den Weg bahnt. ...

