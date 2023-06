Kornelius Purps (antea): BBQ mit Lagarde und Powell

09.06.2023 - Grillwetter in Deutschland. Mit schlechtem Gewissen und guter Laune werden die Vorbereitungen angegangen. Salat kaufen, dazu Baguette, Maiskolben, Früchte, Kartoffeln, Kohle, BBQ-Sauce, Bier, Schorle und sogar an die Kräuterbutter wurde gedacht.

Aber fehlt da nicht noch was? Spätestens, wenn der Grill aufgeheizt ist, wird jemandem auffallen, dass weder Fleisch noch Wurst noch Fisch bevorratet wurde.

Ähnlich das Bild an den Finanzmärkten: Bullenmarkt, Kl-Hype, Small Caps, Ölpreis, Lira-Verfall - über alles Mögliche wird diskutiert. Aber fehlt da nicht noch was? Haben wir nicht etwas übersehen?

Natürlich, die Zentralbanken. Einige Wochen lang spielte das Top-Thema der vorangegangenen Monate an den Märkten fast überhaupt keine Rolle. Aber diese Phase ist jetzt erst mal wieder vorbei. Nächste Woche kommt mit den Leitzinsentscheidungen der Fed und der EZB das Fleisch zurück auf den Grill des Finanzmarkt-Barbecues.

Die letzten Zinsanhebungen datieren von Anfang Mai. Seinerzeit hob die amerikanische Notenbank ihren Leitzins um einen viertel Prozentpunkt auf 5,25 Prozent an. Und der Fed-Vorsitzende Jerome Powell vermittelte in der Pressekonferenz den Ein- druck, als sei dies der letzte Zinsanhebungsschritt in diesem Zyklus. Die Europäische Zentralbank er- höhte den Einlagesatz ebenfalls um einen viertel Prozentpunkt, ließ aber wenig Zweifel daran, dass das Niveau von 3,25 Prozent noch nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten würde.

Die Einschätzung, die Fed hätte das Ende ihres Zinsanhebungszyklus erreicht, steht mittlerweile allerdings auf wackeligen Beinen. Allen Rezessionsbefürchtungen zum Trotz präsentiert sich insbesondere der US-Arbeitsmarkt weiterhin zu robust, um einen weiteren zügigen Rückgang der Inflationsraten von zuletzt knapp fünf Prozent erwarten zu lassen. Einige Fed-Vertreter äußerten im Mai die Einschätzung, dass noch weitere Zinsanhebungen erforderlich sein könnten …