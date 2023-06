Berlin (ots) -Dirk Bachmann ist der Gründer und Geschäftsführer von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING, einer auf das Gesundheitswesen spezialisierten Personalberatung und Karriereplattform. Gemeinsam führt das Expertenteam Angebot und Nachfrage effizient und zielführend zusammen, sodass offene Stellen zeitnah besetzt werden können. Egal, ob es sich dabei um Assistenz- oder Chefarztstellen, Pflege-Jobs, Anstellungen als Honorararzt oder im therapeutischen Bereich handelt, das Team findet die beste Lösung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Ihre Mission: die Personalsituation im Gesundheitsbereich nachhaltig zu verbessern. Hier erfahren Sie, welche Vorteile eine Festanstellung als Arzt mit sich bringt.Wer als Arzt tätig ist, steht nicht selten vor der Entscheidung, sich entweder fest anstellen zu lassen, eine eigene Praxis zu gründen oder einer Tätigkeit als Honorararzt nachzugehen. Während die letzteren beiden Optionen mit einem oft hohen bürokratischen Aufwand und diversen Einschränkungen einhergehen, bietet die Festanstellung in einer medizinischen Einrichtung eine gute Alternative. "Die Wahl des richtigen Arbeitsmodells ist für Ärzte von entscheidender Bedeutung, da es ihre Karriere, ihr berufliches Wachstum und ihre Lebensqualität maßgeblich beeinflusst", erklärt Dirk Bachmann von FIND YOUR EXPERT - MEDICAL RECRUITING. "Die Festanstellung als Arzt in einer medizinischen Einrichtung ist dabei eine Option, die zahlreiche Vorteile bietet." Die Personalberater von FIND YOUR EXPERT - MEDIAL RECRUITING wissen dabei genau, wovon sie sprechen. Schließlich haben sie sich der Aufgabe verschrieben, qualifiziertes medizinisches und nichtmedizinisches Personal aus dem Gesundheitsbereich mit den passenden Arbeitgebern zusammenzuführen. Im Folgenden haben sie verraten, welche Vorteile sich aus einer Festanstellung als Arzt ergeben.Vorteil 1: Sicherheit und StabilitätEine Festanstellung in einer medizinischen Einrichtung ermöglicht Ärzten einen stabilen Karriereaufbau und eine langfristige Planung. Sie erhalten ein regelmäßiges Gehalt, sind sozialversicherungspflichtig abgesichert und profitieren von bezahltem Urlaub. Diese Vorteile schaffen ein beruhigendes Gefühl der finanziellen Sicherheit und sorgen dafür, dass die Work-Life-Balance gewahrt bleibt. Somit bietet eine Festanstellung eine solide Grundlage für eine erfüllende berufliche Laufbahn.Vorteil 2: Gezielte KarriereentwicklungEbenso profitieren festangestellte Ärzte von der Möglichkeit, sich innerhalb der Einrichtung weiterzuentwickeln, ihre Fähigkeiten zu stärken und ihre individuellen Karriereziele zu erreichen. Zudem bietet sich durch das Sammeln von Erfahrungen in verschiedenen Bereichen die Chance, sich für höhere Positionen zu empfehlen. Die fächerübergreifende Zusammenarbeit erweitert das Wissen und eröffnet neue Perspektiven. Zusätzlich können je nach Arbeitgeber Schulungen und Fortbildungen unterstützt werden, um die berufliche Weiterentwicklung zu fördern.Vorteil 3: Teamarbeit und EinbindungIm Rahmen einer Festanstellung können Ärzte sehr eng mit ihrem Team zusammenarbeiten. Dadurch entwickelt sich eine eingespielte Teamdynamik, die wiederum eine bessere medizinische Versorgung ermöglicht. Zudem ergibt sich durch die Festanstellung ein tieferes Verständnis für die Einrichtung und deren Prozesse, wodurch die Möglichkeit besteht, aktiv an der Betriebsentwicklung mitwirken zu können.Vorteil 4: Bessere ArbeitsbedingungenIm Vergleich zu Honorarärzten oder temporär angestellten Kräften profitieren Ärzte in einer Festanstellung in aller Regel von besseren Arbeitsbedingungen. Betroffen sind unter anderem die Urlaubstage und die Arbeitszeitgestaltung. Darüber hinaus bieten einige medizinische Einrichtungen flexible Arbeitszeitmodelle, die es dem Team ermöglichen, sich optimal abzustimmen. So lässt sich die Arbeitszeit effizient nutzen und eine ausgewogene Work-Life-Balance erreichen.Vorteil 5: Vertrauen und RespektOft genießen Ärzte in Festanstellung ein höheres Maß an Vertrauen vonseiten ihrer Kollegen und Patienten. Dadurch ist einerseits ein besserer Beziehungsaufbau möglich, andererseits wird eine positive Zusammenarbeit gefördert. Das Vertrauen und der Respekt, der festangestellten Ärzten entgegengebracht wird, tragen zu einer harmonischen Arbeitsatmosphäre bei, in der ein Austausch und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe stattfinden können.Vorteil 6: Geringerer AufwandZudem geht eine Festanstellung in einer medizinischen Einrichtung mit einem geringeren bürokratischen Aufwand einher. Dadurch, dass festangestellte Ärzte nicht für jede Leistung separate Rechnungen erstellen müssen, vereinfacht sich der steuerrechtliche Zusammenhang. Dadurch können sie sich ganz auf ihre ärztliche Tätigkeit konzentrieren, was zu einer effizienteren Nutzung der Arbeitszeit führt. Somit bietet eine Festanstellung eine solide Basis für eine optimale berufliche Entfaltung.