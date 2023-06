Porta Westfalica (ots) -Rechtzeitig vor dem Beginn der großen Ferien in ganz Deutschland verschenken die 27 porta Einrichtungshäuser, der porta Onlineshop und die zwei porta Küchenwelten gemeinsam mit Deutschlands führendem Reisevergleichs-Portal Travelcheck 10.000 Gratis-Reisegutscheine im Wert von jeweils 100 Euro.Auf 10.000 Kunden, die im Aktionszeitraum vom 12. bis 24. Juni 2023 in den porta Einrichtungshäusern und Küchenwelten oder im Onlineshop auf www.porta.de für mindestens 200 Euro einkaufen, wartet ein kostenloser 100 Euro Reisegutschein (natürlich nur, solange der Vorrat reicht). Schnell sein lohnt sich also, um gemeinsam mit porta und Travelcheck ein paar freie Tage genießen zu können. In den Einrichtungshäusern und Küchenwelten gibt es den Gutschein ganz bequem an der Kasse, beim Onlinekauf automatisch nach der Bestellung per E-Mail. Die Reisegutscheine können ganz entspannt bis zum 31. Dezember 2024 (!) auf www.portareisen.de eingelöst werden. Der Reisezeitpunkt kann natürlich auch darüber hinaus liegen. Weitere Infos und alle Teilnahmebedingungen für die Reiseaktion gibt es auf www.portareisen.deMit seiner langjährigen Erfahrung in der Reisebranche ist Travelcheck das kompetente Reisevergleichs-Portal für Urlauberinnen und Urlauber und dadurch der ideale Partner für porta, eines von Deutschlands größten familiengeführten Einrichtungshäusern. Bereits seit 1998 bietet Travelcheck durch den Vergleich aller namhaften Reiseveranstalter seinen Kunden große Preisvorteile bei der Reisebuchung.Pressekontakt:porta UnternehmensgruppeUnternehmenskommunikationHolger WetzelBakenweg 16-2032457 Porta Westfalicah.wetzel@porta.deOriginal-Content von: porta möbel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129099/5535327