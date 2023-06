NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Anhebung der Unternehmensziele auf "Hold" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die durchschnittlichen Marktschätzungen für die Margen des Bahntechnik-Konzerns dürften nun aufholen, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sollte den Aktienkurs stützen./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2023 / 08:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2023 / 08:33 / ET

