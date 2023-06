Changsha, China (ots/PRNewswire) -Die SANY Group ("SANY") hat bekannt gegeben, dass das SANY New Energy Engineering Vehicle Testing Center (das "Zentrum") mit Sitz in Changsha, der Hauptstadt der Provinz Hunan in Zentralchina, in Betrieb gesetzt wurde. Mit einer Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen RMB ist das Zentrum eine Weltneuheit, die mit einer Reihe von hochmodernen Einrichtungen ausgestattet ist. Damit ist es die umfassendste Testbasis Chinas, die sich auf die Entwicklung batteriebetriebener technischer Fahrzeuge konzentriert.Das Zentrum erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 40,5 Hektar und verfügt über eine Labor- und Außenprüfstelle, die genutzt werden kann, um gleichzeitig die Leistung und Zuverlässigkeit von 20 Fahrzeugen zu bewerten. Das Zentrum beherbergt außerdem eine Reihe spezieller Prüfgeräte, die sich auf Technologien wie Motoren, Batterien, elektronische Steuerungen (HIL), Hybride, Wasserstoff-Brennstoff, Batteriezellen und elektrische Antriebsachsen konzentrieren.Das Zentrum verfügt über mehr als 20 hochmoderne elektrische Prüfstände und hat mehr als 100 Tests für von SANY hergestellte Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik durchgeführt. Kernstück des Zentrums ist der leistungsstarke Fahrgestellprüfstand, der eine Zugkraft von 120.000 N erzeugen und eine Achslast von 35 Tonnen unterstützen kann. Das Zentrum verfügt außerdem über eine Extremumgebungskammer für Vollfahrzeugtests mit einem Volumen von mehr als 2.500 m³. Es kann Tests in einem Temperaturbereich von -45 °C bis 70 °C durchführen und ist mit einem Sonnenlicht-Simulationssystem für eine umfassende Evaluierung ausgestattet."SANY ist bestrebt, beim weltweiten Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft mit dem Testzentrum eine Vorreiterrolle zu spielen, um die technologische Zuverlässigkeit zu verbessern und marktfähige Innovationen batteriebetriebener technischer Fahrzeuge voranzutreiben", erklärte You Ligang, Deputy Director des Zentrums.SANY ist führend auf dem chinesischen ElektrifizierungsmarktIm Jahr 2022 dominierte SANY den Elektrifizierungsmarkt in China, indem das Unternehmen mehrere Meilensteine erreichte, darunter den Verkauf von mehr als 1.000 elektrischen Kränen, den Gewinn der jährlichen Verkaufswettbewerbe für elektrische Schwerlastkraftwagen und den Verkauf von mehr als 1.300 elektrischen Betonmischern. Um seine Führungsposition in der Branche aufrechtzuerhalten, plant SANY den Bau eines neuen Teststandorts für technische Fahrzeuge mit alternativer Antriebstechnik, um dem wachsenden Testbedarf im Bereich alternativer Energien gerecht zu werden.SANY bezieht auch digitale Innovation ein, um seine Fertigungsstrategie zu optimieren und die Unternehmensnachhaltigkeit auszubauen. Die No.18 Factory von SANY hat ein automatisiertes Produktionssystem eingeführt, das von KI und industriellem IdD betrieben wird, um den in periodischen Abständen auftretenden Gegenwind auf dem Markt zu bewältigen. Infolgedessen hat die Anlage eine Steigerung der Produktionskapazität um 123 % und eine Steigerung der Produktivität um 98 % sowie eine Senkung der Produktionskosten in Höhe von 29 % verzeichnet.Weitere Informationen zu SANY finden Sie auf http://www.sanyglobal.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2101718/SANY_New_Energy_Engineering_Vehicle_Testing_Center.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-beschleunigt-entwicklung-von-schwerlastfahrzeugen-mit-alternativer-antriebstechnik-mit-globalem-debut-seines-testzentrums-301852078.htmlPressekontakt:Yolanda,rongy@sanyglobal.com,Vertriebshotline: +86-731-85835199Original-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/5535365