Berlin (ots/PRNewswire) -- QUANTRON und Goldstone Technologies Limited (GTL) schließen sich zu einem Joint Venture zusammen, um eine einzigartige Transaktionsplattform mit verschiedenen digitalen Lösungen für die Bedürfnisse emissionsfreier Flotten aufzubauen- Ihre neue KI-gestützte Mobilitätslösung stellen sie auf dem Greentech Festival vom 15. bis 16. Juni in Berlin vor- Der adressierte Markt für Flottenmanagement bis 2032 wird auf rund 70 Mrd. USD geschätztDas Clean Tech Unternehmen Quantron AG (http://www.quantron.net/), Spezialist für nachhaltigen Personen- und Gütertransport, stellt auf dem Greentech Festival vom 15. bis 16. Juni in Berlin einen neuen Geschäftszweig vor.Zusammen mit Goldstone Technologies (GTL), einem führenden indischen Unternehmen für Business Intelligence und IT-Services, geht die Quantron AG aus Augsburg ein Joint Venture unter dem Namen ROQIT ein. Ziel des Joint Ventures ist die Entwicklung einer digitalen Transaktionsplattform, die zukünftig als digitales Rückgrat von Quantron-as-a-Service (QaaS) dienen soll. Darüber hinaus werden KI-gestützte Softwarelösungen für den rasant hochlaufenden zero-emission Flottenmanagement-Markt entwickelt, die herstellerunabhängig eingesetzt werden können.Staatsminister Dr. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, sieht große Chancen durch KI im Mobilitätssektor: "Mobilität der Zukunft wird erst durch die breite Anwendung von KI Wirklichkeit. Nur durch KI-basierte Effizienz- und Optimierungslösungen werden wir global zero-emissions-Lösungen umsetzen können. Mit der Hightech Agenda investiert der Freistaat Bayern insgesamt 5,5 Mrd. Euro in Zukunftsfelder wie KI, Quantentechnologie oder CleanTech. Damit schaffen wir ein einmaliges Ökosystem; beste Voraussetzungen für das zukunftsweisende Joint Venture von QUANTRON und Goldstone Technologies und für den breiten Roll-out von KI im Mobilitätssektor."Das Joint Venture wird von Augsburg und Hyderabad, Indien, aus operieren. Bis zum dritten Quartal 2023 soll eine US-Niederlassung folgen, um den globalen Markt für zero-emission Lösungen zu adressieren.Jayesh Ranjan, Hauptsekretär der Ministerien für Industrie und Handel (I&C) und Informationstechnologie (IT) der Regierung von Telangana, erklärte: "Dieses Joint Venture zwischen Goldstone Technologies und der Quantron AG ist ein Beweis für das globale Potenzial der IT-Industrie in Hyderabad und das Engagement des Bundesstaates für nachhaltiges Wachstum. Wir sind zuversichtlich, dass diese Zusammenarbeit zur Entwicklung innovativer emissionsfreier Lösungen führen wird, die der wachsenden Nachfrage nach sauberen und effizienten Transportmitteln in Indien und auf der ganzen Welt gerecht werden. Die Zusammenarbeit zwischen GTL und der Quantron AG ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie internationale Kooperationen zu innovativen Lösungen führen können, die globale Herausforderungen angehen."Die integrierte Plattform wird aus fünf digitalen Säulen bestehen, nämlich Flottenmanagement, Versicherung-as-a-Service, Wasserstoffwirtschaft, Treibhausgasbilanzierung (THG-Quoten) und Data Insights. Die Software bietet ein Flottenübersichts-Dashboard, Fahrermanagement, Fahrteninformationen, Geofencing, Verwaltung der Lade- oder Tankinfrastruktur, Smart Navigator, Verfolgung von Emissionsgutschriften, Pannenhilfe, Berichtsmodul und eine mobile Fahrer-App. Keine andere aktive digitale Lösung bietet ein größeres Spektrum an Services und Transparenz."Die kennzeichnenden Faktoren dieser digitalen Plattform sind, dass sie partnerunabhängig, modular und OEM-unabhängig ist. Data Insights, eine wichtige Säule, wird bis 2032 schätzungsweise einen globalen Marktwert von 71 Mrd. USD erreichen. Unser Beitrag zu dieser Partnerschaft wird darin bestehen, Kunden dabei zu unterstützen, durch datengestützte Analysen wirkungsvolle Veränderungen voranzutreiben, um ihr Geschäft durch BI- und Analytics-Full-Stack-Fähigkeiten und Service-Angebote zu verbessern", so Pavan Chavali, Managing Director von GTL.Das Gemeinschaftsunternehmen von GTL und QUANTRON kann schon heute KI-gestützte Lösungen für das Flottenmanagement anbieten, um Fahrzeugflotten nachhaltiger und effizienter zu betreiben.Die Nachfrage nach softwarebasierten universellen Effizienz- und Optimierungslösungen ist insbesondere in Europa, den USA, Indien und dem Nahen Osten vorhanden. Die ersten Kunden des JV sind QUANTRON und ETO-Motors aus Hyderabad, Indien.Michael Perschke, CEO der Quantron AG: "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit GTL, um die Märkte für Flottenmanagement, die bis 2032 ein Volumen von 70 Mrd. US-Dollar erreichen sollen, und für die Wasserstoffwirtschaft, in die bis 2030 weltweit über 320 Mrd. US-Dollar investiert werden sollen, zu adressieren. Die innovativen Lösungen, die bereits heute in Indien entwickelt werden, bieten auch in diesem Bereich eine große Chance, um auf dem globalen Markt Fuß zu fassen. Wir werden dieses Know-How konsequent für die Entwicklung unserer einzigartigen digitalen Lösungen in der aufstrebenden clean transportation economy anwenden."Bilder in hoher und niedriger Auflösung finden Sie hier: Pressemitteilungen der Quantron AG (https://www.quantron.net/q-news/pr-berichte/) (https://www.quantron.net/q-news/pr-berichte/)Über die Quantron AGDie Quantron AG ist Plattformanbieter und Spezialist für nachhaltige Mobilität für Menschen und Güter; insbesondere für LKW, Busse und Transporter mit vollelektrischem Antriebsstrang und H2-Brennstoffzellentechnologie. Das deutsche Unternehmen aus dem bayerischen Augsburg verbindet als Hightech-Spinoff der renommierten Haller GmbH über 140 Jahre Nutzfahrzeugerfahrung mit modernstem E-Mobilitäts-Knowhow und positioniert sich global als Partner bestehender OEMs.Mit dem Quantron-as-a-Service Ecosystem (QaaS) bietet QUANTRON ein Gesamtkonzept, das alle Facetten der Mobilitätswertschöpfungskette umfasst: QUANTRON INSIDE beinhaltet ein breites Angebot an sowohl Neufahrzeugen als auch Umrüstungen für Bestands- und Gebrauchtfahrzeuge von Diesel- auf batterie- und wasserstoffelektrische Antriebe mit der hoch-innovativen QUANTRON INSIDE Technologie. QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS gewährleistet mit einem europaweiten Netzwerk von 700 Servicepartnern digitale und physische Aftersales-Lösungen sowie ein Serviceangebot für Wartung, Reparatur und Ersatzteile, Telematik- und In-Cloud-Lösungen für Ferndiagnose und Flottenmanagement. Kunden erhalten eine individuelle Beratung zu u. a. maßgeschneiderten Lade- und Tanklösungen, Miet-, Finanzierungs- und Leasingangeboten. In der QUANTRON Academy werden außerdem Schulungen und Workshops angeboten. QUANTRON ENERGY & POWER STATIONS wird zukünftig als Plattform die Produktion von grünem Wasserstoff und Strom realisieren. Dafür hat sich die Quantron AG mit starken globalen Partnern zusammengeschlossen. Diese Clean Transportation Alliance bildet gleichzeitig auch einen wichtigen Baustein für die Versorgung von Fahrzeugen mit der notwendigen grünen Lade- und H2-Tank-Infrastruktur.QUANTRON steht für die Kernwerte RELIABLE, ENERGETIC, BRAVE (zuverlässig, energetisch, mutig). Das Expertenteam des Innovationstreibers für E-Mobilität leistet einen wesentlichen Beitrag zum nachhaltig umweltfreundlichen Personen- und Gütertransport.Besuchen Sie die Quantron AG auf unseren Social Media Kanälen bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/quantron-ag) und YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCDQ-CKkS8XMHcJ9Ze-6UVNA). Weitere Informationen unter www.quantron.netÜber Goldstone Technologies LimitedGoldstone Technologies Limited (GTL) ist ein spezialisiertes Full-Stack Business Intelligence-, Datenanalyse- und IT-Dienstleistungsberatungsunternehmen. Wir sind nicht nur sehr gut darin, Daten zu integrieren und zu konsolidieren, um Erkenntnisse zu gewinnen, und Cloud-Infrastrukturen, -Anwendungen und -Plattformen aufzubauen, zu verwalten und zu optimieren, sondern wir sind auch stolz darauf, unseren Kunden dabei zu helfen, Daten und Technologien zu nutzen, um etwas zu bewirken.Neben den von uns angebotenen fokussierten Kundenlösungen, den marktspezifischen Branchenlösungen und den von uns empfohlenen Softwareplattformen bieten wir auch eine Vielzahl strategischer Dienstleistungen an, um eine bessere Planung, geringere Kosten und eine höhere Akzeptanz und Nutzung zu erreichen, so dass unsere Kunden die Zeit bis zur Wertschöpfung erheblich verkürzen können.Unser Fokus liegt auf dem Nutzen, den unsere Kunden aus unseren Lösungen ziehen, nicht nur auf den Lösungen selbst.