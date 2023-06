EZB verkündet erneute Zinserhöhung

Werbung







Nachdem die amerikanische Zentralbank gestern nach 10 Zinserhöhungen in Folge eine Pause verkündete, wanderten die Blicke heute auf die EZB. Diese hat nun eine weitere Erhöhung angekündigt.



Inflationsseitig gab es zuletzt aus Deutschland und der Euro-Zone positive Entwicklungen. Im Mai war die Inflationsrate spürbar zurückgegangen und lag zum ersten Mal seit längerem wieder unter 7 %. Für die Europäische Zentralbank ist das zunächst einmal eine gute Nachricht, allerdings liegt die Inflation damit nach wie vor deutlich über dem Zielwert von 2 % pro Jahr. Dies betonte EZB-Chefin Lagarde zuletzt auch in einer Rede vor dem EU-Parlament. Entsprechend war auch die nun angekündigte Erhöhung um 25 Basispunkte von vielen Marktteilnehmern in Vorhinein erwartet worden. Der Hauptrefinanzierungssatz der Zentralbank liegt somit nun bei 4% und damit so hoch, wie seit fast 15 Jahren nicht mehr. Vom US-Niveau ist der Zins jedoch nach wie vor ein Stück entfernt. Dort liegen die Leitzinsen bei 5%. Der europäische Aktienindex EURO STOXX 50® reagierte negativ auf die Meldung und fiel im Anschluss auf ein neues Tagestief.









Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die Relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC