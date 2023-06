Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax fällt auf Tagestief nach EZB-Zinserhöhung Nach der erwarteten Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag weiter nachgegeben. weiterlesen Finanzen Weitere EZB-Zinserhöhung im Juli sehr wahrscheinlich Nach der achten Zinserhöhung in Folge hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde für die nächste Sitzung im Juli eine weitere Anhebung in Aussicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...