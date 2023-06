Hannover (ots) -Es ist die faszinierende Mischung aus imposanter Größe und anmutiger Eleganz: Am 19. und 20. August 2023 können Besucher auf der Maker Faire Hannover (https://maker-faire.de/hannover/) das 4,50 Meter hohe und 8,50 Meter lange Eisenpferd des spanischen Künstlers Jorà Ferré in Action bewundern. Zu rockigen Klängen setzen die mechanisch gesteuerten Beine des imposanten Pferdes zum Galopp an, währenddessen eine Ballerina auf seinem Rücken tanzt. "The Iron Horse" ist nicht nur eine visuelle Attraktion, sondern auch ein Symbol für den Ideenreichtum der Maker-Community.Bereits zum neunten Mal bietet die Maker Faire Hannover im HCC kreativen Köpfen eine Bühne, um ihre zukunftsweisenden Projekte zu präsentieren. "Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, mit welchen genialen Ideen und Visionen, die Macher zu uns kommen. Sie begeistern uns mit ihrer unkonventionellen Art mit Technik umzugehen, Innovationen zu entwickeln und diese Art des Machens und Lernens weiterzugeben", schwärmt Daniel Rohlfing, Leiter Events und Produktmanagement. "Besonders happy bin ich, dass wir den Besuchern mit 'The Iron Horse' ein faszinierendes Highlight bieten können - passend zum Wappentier der Niedersachsen. Mehrmals am Tag wird Jorà Ferré mit seiner Theatergruppe Antigua i Barbuda das selbst gebaute Pferd zum Leben erwecken."Das bunte DIY-Festival für die ganze Familie erwartet in diesem Jahr rund 1.000 Maker und 15.000 Besucher, die die drei Ausstellungshallen und den angrenzenden Fontänen-Garten mit Leben füllen werden. An über 200 Ständen bieten die Erfinder und Selbermacher ein breites Spektrum an kreativen Projekten und Mitmachaktionen, darunter Coden und Programmieren, fahrende Roboter, blinkende Kleidung, beeindruckende Lego-Kunstwerke, außergewöhnliche Licht- und Soundinstallationen sowie aktuelle Technologien wie KI, Lasercutter und 3D-Druck. Die anwesenden YouTuber mit bekannten und einflussreichen Makern aus der Handwerk-Szene, darunter erstmals die Schreinerin Julia Maria Spielvogel, geben ebenfalls Impulse zum Nachahmen.Einen echten Hingucker bringt der Maker und Musiker Quentin Thomas-Oliver aus Texas mit. Es ist der knapp drei Meter hohe Schlagzeug-Roboter Ponytrab, den er gemeinsam mit seiner Partnerin Hilary auf klassischen Instrumenten begleitet. Die Roboter-Percussion bietet den Zuhörerinnen und Zuhörern einen Musikgenuss der besonderen Art.Zu den weiteren Attraktionen - insbesondere für Star-Wars-Fans - zählen auch in diesem Jahr die originalgetreuen R2D2-Nachbauten des R2-Builders-Clubs sowie die packenden Kampfroboterduelle der bekannten Mad Metal Machines, die nach 2019 erstmals wieder über beide Tage ein großes Turnier austragen werden.In der Dark Gallery gibt es ebenfalls neue Maker-Projekte zu bestaunen. Hier ist insbesondere die spektakulär illuminierte und sich langsam drehende Murmelbahn "Marbles" in einer Gesamtlänge von 60 m, und einer Höhe von 3,50 Meter des niederländischen Lichtkünstlers Gertjan Adema zu erwähnen.Die Maker Faire im HCC ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Familientickets gibt es ab 28 Euro, die Tickets können online gebucht werden, an der Tageskasse kann ebenfalls nur bargeldlos bezahlt werden.Infos und Tickets zum bunten DIY-Familienfestival gibt es unter www.maker-faire.de/hannoverJournalisten (auch Blogger, YouTuber und Jugend- und Schülerpresse) können sich hier (https://maker-faire.de/presse/) für das bildstarke Event akkreditieren.Die Maker Faire Hannover steht unter der Schirmherrschaft der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, Botschafter sind Falko Mohrs, Minister für Wissenschaft und Kultur sowie Steffen Krach, Regionspräsident der Region Hannover.Die Maker Faire Hannover ist eine unabhängig organisierte Veranstaltung unter der Lizenz der Make Community, USA.Alle Maker Faires in D/A/CH werden vom deutschsprachigen Make Magazin präsentiert.Pressekontakt:Heise MedienPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSylke Wilde0511 5352 290sy@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115465/5535385