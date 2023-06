Köln (ots) -Cyberrisiko-Spezialist in Kundenbefragung mit Gesamtnote "Sehr gut" ausgezeichnet.Focus Money hat COGITANDA in der neuesten Ausgabe erneut zu einem der fairsten Anbieter für Cyber-Versicherungen in Deutschland gekürt. COGITANDA hat die Bestnote "Sehr gut" als "Fairster Cyber-Versicherer", für "Fairsten Schutz und Vorsorge" und für das "Fairste Preis-Leistungs-Verhältnis" erhalten. Für die Studie hat das Fachmagazin gemeinsam mit einem Marktforschungsinstitut knapp 1.300 Urteile eingeholt. Dazu befragten sie Unternehmen, die konkrete Erfahrungen mit Cyber-Versicherungsanbietern gesammelt hatten.Jörg Wälder, Gründer und CEO der COGITANDA, freut sich über die Gesamtbewertung: "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung, denn sie bestätigt uns in unserer bisherigen Arbeit. Wir wollen unseren Kunden nicht nur das beste Preis-Leistungsverhältnis bieten, sondern ihnen auch als starker und zuverlässiger Partner im Schadenfall zur Seite stehen."Um den Begriff "Fairness" messbar zu machen, hatten die Studienautoren vier Teildimensionen definiert: "Faire Kundenberatung", "Fairer Schutz & Vorsorge", "Faire Kundenkommunikation" sowie "Faires Preis-Leistungs-Verhältnis". Jede der Dimensionen umfasste mehrere konkrete Service- und Leistungsmerkmale, die die Befragten zu bewerten hatten. Daraus errechneten die Marktforscher zunächst Einzelnoten. Aus ihnen ermittelten sie dann im zweiten Schritt das Gesamtergebnis. In den Dimensionen "Faire Kundenberatung", "Fairer Schutz & Vorsorge" sowie "Faires Preis-Leistungs-Verhältnis" erzielte COGITANDA jeweils die Bestnote "Sehr gut".Fairness-Profil im MarktvergleichIn jeder der vier Teildimensionen gelang es COGITANDA, den Durchschnitt zu übertreffen. Besonders groß war der Vorsprung zum Durchschnitt bei den Leistungs- und Servicemerkmalen "Regelmäßige Überprüfung von Versicherungsbedarf und Deckung", "Qualität der Produkte", "Verbindlichkeit von Aussagen" sowie "Preis-Leistungs-Verhältnis". Dazu Wälder: "Cybersicherheit ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir sind entschlossen, unseren Kunden die bestmögliche Absicherung zu bieten."COGITANDA wurde 2016 gegründet und ist mit ihrem 2018 gelaunchten Cyber-Versicherungsangebot seit nunmehr fünf Jahren erfolgreich am Markt aktiv. Das Besondere daran: COGITANDA bietet seinen Kunden neben der Versicherung von Cyberrisiken auch jede Form von Präventionsdienstleistungen an - und kümmert sich im Schadenfall ganzheitlich um die Abwicklung und Behebung der Schäden.Über die StudieBereits zum fünften Mal hat Focus Money gemeinsam mit dem Marktforschungsinstitut ServiceValue GmbH die Studie durchgeführt. Die aktuelle Erhebung, die im April und Mai 2023 mittels Online-Befragung durchgeführt wurde, umfasste 1.290 Urteile zu 24 internationalen Anbietern von Cyber-Versicherungen verschiedener Größen.Über COGITANDACOGITANDA ist eine Unternehmensgruppe, die sich auf den Umgang, die Bewältigung sowie die Versicherung von Risiken der heute stark vernetzten, digitalen Welt konzentriert. Dies umfasst technische Risiken im klassischen Sinne, aber insbesondere auch die sogenannten Cyberrisiken. Dabei verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz. Dieser besteht aus Risikoprävention, Versicherungslösungen sowie Schadenmanagement. Ein maßgeschneiderter und fairer Versicherungsschutz ist für die Mitarbeiter der COGITANDA ein zentrales Ziel. Das COGITANDA Team besteht aus Experten aller relevanten Fachrichtungen - von Versicherungsmanagern bis hin zu erfahrenen Schadensmanagern und IT-Spezialisten, die mit dem neuesten Stand der technischen Entwicklung vertraut sind.Weitere Informationen finden Sie auf www.cogitanda.com.Pressekontakt:Dr. Stefan Reiter | COGITANDA GroupDürener Straße 401 B | 50858 Kölnstefan.reiter@cogitanda.comGiulia Ullrich | fischerAppelt, relations GmbHWiddersdorfer Str. 205 | 50825 KölnTel.: +49 221 569 38 142 | Mail: giulia.ullrich@fischerappelt.deOriginal-Content von: COGITANDA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158065/5535389