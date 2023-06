Die EU-Kommission will die Pläne für einen digitalen Euro weiter verfolgen. Die Währung soll dabei offline und online verfügbar sein. Was genau ihr Nutzen sein soll, ist vielen aber weiterhin nicht klar. Verbraucher sollen nach dem Willen der EU-Kommission neben Euro-Münzen und -Scheinen in Zukunft auch einen digitalen Euro zur Bezahlung nutzen können. Ein Gesetzentwurf aus der Brüsseler Behörde für eine digitale Variante der europäischen Gemeinschaftswährung, ...

