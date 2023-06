Der DAX hatte vor der Fed-Entscheidung noch ein neues Rekordhoch markiert. Und nun? Wie sieht das charttechnische Bild aus beim Dax und Dow Jones, was ist von den Emerging Markets und Rohstoffen zu erwarten? Marktkenner Chris Zwermann, Zwermann Financial, blickt in dieser Sendung auf die technische Verfassung der Märkte. Im Interview mit DER AKTIONÄR TV Moderatorin Viola Grebe nimmt er die Charts genauer unter die Lupe und gibt seime Prognose ab. Mehr dazu im Video.