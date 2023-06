BARLEBEN (dpa-AFX) - Der Kochboxenversender Hellofresh hat in Barleben nahe Magdeburg eine neue Produktionsstätte eröffnet. Aus dem etwa 31 000 Quadratmeter großen Werk sollen Kochboxen in alle Teile Deutschlands und Österreichs verschickt werden, sagte Standortleiterin Michaela Smith am Donnerstag. Der neue Standort sei von den weltweit über 40 Produktionsstätten der modernste, sagte Smith. Wie viele Boxen vom Band laufen werden, gab das Unternehmen nicht bekannt. Im Moment arbeiteten rund 300 Menschen am Standort. Ende 2024 sollen es nach Angaben des Unternehmens im besten Fall etwa 1500 sein.

Das Unternehmen ist neben dem Heimatmarkt Deutschland in vielen europäischen Ländern sowie den USA, Kanada, Neuseeland und Australien aktiv und liefert Kochboxen aus, die vorportionierte Zutaten für Mahlzeiten enthalten. Im ersten Quartal belieferte das Unternehmen nach eigenen Angaben 8,1 Millionen Kunden weltweit und setzte dabei etwa zwei Milliarden um. Etwa 33 Millionen Boxen wurden in dieser Zeit versandt. Das entspricht laut Unternehmen rund 280 Millionen Mahlzeiten./wpi/DP/ngu