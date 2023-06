Alight Inc. (NYSE: ALIT), ein führender Anbieter von cloudbasierter Technologie und cloudbasierten Dienstleistungen im Bereich Humankapital, meldete heute die Einführung seiner Lösung "Global Employee Benefits". Diese vereint innovative Technologie und mitarbeiterzentrierte Dienstleistungen, um die Verwaltung von Sozialleistungs- und Vergütungsprogrammen zu vereinfachen und wertvolle Erkenntnisse bereitzustellen, die es Unternehmen ermöglichen, die Leistungen für ihre Mitarbeitenden weiterzuentwickeln.

Die Lösung Global Employee Benefits von Alight ist nahtlos in die Plattform Alight Worklife integriert, die von Benify, einem führenden globalen Anbieter von Softwarelösungen für Mitarbeiterleistungen und Gesamtvergütung, betrieben wird. Die Lösung bietet administrative Unterstützung und Kundenservice in über 100 Ländern und in 32 Sprachen, um Unternehmen bei der Bereitstellung eines in der Tat globalen Leistungsangebots für ihre Mitarbeitenden zu unterstützen.

"Wenn man die Komplexität der Koordinierung mehrerer Anbieter, Sprachen und Zeitzonen berücksichtigt, überrascht es nicht, dass globale Leistungen für Unternehmen und deren Mitarbeitende nach wie vor eine große Herausforderung darstellen", so Jan Pieter, Vice President des Bereichs Business Development von Alight. "Global Employee Benefits von Alight vereinfacht die Prozesse und ermöglicht es Unternehmen, ihren Mitarbeitenden Leistungen in der Sprache ihrer Wahl anzubieten und die Leistungen individuell an ihre jeweiligen Bedürfnisse anzupassen."

Die Lösung "Global Employee Benefits" von Alight ermöglicht es multinationalen Unternehmen, ihre globalen Leistungs- und Vergütungsprogramme auf einer einzigen Plattform zu vereinheitlichen, Prozesse zu automatisieren, den Verwaltungsaufwand zu reduzieren und eine bessere Datenverwaltung und Kostenkontrolle zu gewährleisten. Die globale Lösung liefert auch wichtige Informationen über die Akzeptanz von Leistungspaketen und ermöglicht es Arbeitgebern, fundiertere, datengestützte Investitionsentscheidungen über Programmangebote und Programmkosten zu treffen.

Den Mitarbeitenden bietet die Lösung "Global Employee Benefits" von Alight über einen zentralen Informationspunkt den einfachen Zugriff auf personalisierte Informationen zu ihren Leistungsprogrammen. Dabei können sie jederzeit und überall per Webbrowser oder Mobilgerät selbstständig Transaktionen wie die Anmeldung bei Programmen durchführen. Die Lösung ermöglicht darüber hinaus per Multi-Channel-Support eine schnelle Beantwortung von Fragen. Sie informiert die Mitarbeitenden über die Verfügbarkeit von Programmen und über das entsprechende Anmeldeverfahren und unterstützt sie dabei, den wahren Wert ihres Beschäftigungsverhältnisses zu erkennen. Gleichzeitig erhöht sich dadurch die Akzeptanz und Nutzung der Programme.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Alight bei diesem Programm", so Chris Wakely, Executive Vice President des Bereichs International Sales von Benify. "Die Kombination aus erstklassiger Technologie und umfassenden globalen Serviceleistungen ist wirklich wegweisend."

Weitere Informationen über Global Employee Benefits von Alight finden Sie unter www.alight.com/partners/technology-partners/benify

