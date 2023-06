"Die firmeneigenen KI-Trainingsmodelle und weltweiten Quellen des Unternehmens sind außergewöhnlich"

M-Brain, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Wettbewerbs- und Marktbeobachtung (Competitive and Market Intelligence), meldete heute, dass er von Forrester Research in der Studie The Forrester Wave: Market and Competitive Intelligence Platforms, Q2 2023 als führender Anbieter benannt wurde. Anhand von 24 Bewertungskriterien erhielt M-Brain von Forrester die höchsten Ratings in den Kategorien "Aktuelles Angebot" und "Strategie" unter den 14 wichtigsten globalen Anbietern von Markt- und Wettbewerbsbeobachtungsplattformen. Neben den generativen KI-Fähigkeiten und mehr als 200.000 verfügbaren globalen Datenquellen, die Forrester als "außergewöhnlich" bezeichnete, wird M-Brain in dem Sektor auch für die einzige auf natürlicher Sprache basierende Abfrage und damit eine einzigartige, nur für die eigenen Kunden verfügbare Lösung anerkannt.

In diesem weltweiten, überaus wettbewerbsintensiven Umfeld besteht für Unternehmen ein dringender Bedarf an präzisen, in Echtzeit verfügbaren und leicht zugänglichen Informationen, um bessere, fundierte Entscheidungen treffen zu können. Dies geht einher mit der Einführung von Intelligence-Tools, die einen beispiellosen Umfang, einwandfreie Präzision und eine leicht zugängliche und benutzerfreundliche Oberfläche bieten. Mit der weltweiten Lieferfähigkeit, den ausgezeichneten, benutzerfreundlichen Funktionen und der einzigarten KI-Plattform bringt M-Brain kontinuierlich vertrauenswürdige KI-Lösungen auf den Markt und schafft damit die Voraussetzungen für den Erfolg seiner Nutzer.

"Unsere KI-Funktionen nutzen Inhalte, die im Verlauf von 20 Jahre von Menschen erstellt wurden, darunter mehr als 20 Millionen von Analysten verfasste Unternehmenszusammenfassungen aus exklusiven Datensätzen und weltweiten, branchenrelevanten Datenquellen. Die daraus entstandene Lösung bietet präzise Markt- und Wettbewerbseinblicke und kann so gut wie gar nicht repliziert werden", sagte Kimmo Havu, CEO von M-Brain. "Dank unserer nachgewiesenen Erfolgsgeschichte profitieren unsere Kunden von dem geschäftlichen Nutzen, den die Wettbewerbsforschung verspricht ohne zeitaufwändige manuelle Analysen oder die Unwägbarkeiten, die mit weniger vertrauenswürdigen KI-Lösungen verbunden sind."

Trotz seines aktuellen Angebots setzt M-Brain die Analyse und Verfeinerung der Plattformfunktionen fort. So heißt es in dem Bericht von Forrester: "M-Brain hat seine Vision und Strategie mit einem verfeinerten Fokus auf Zielbranchen und -regionen, einer neu gestalteten Benutzeroberfläche und einem aktualisierten Paket mit Mehrwertdiensten für das auf Unternehmen ausgerichtete Angebot geschärft. Der robuste Produkt-Fahrplan bis 2024 setzt den Fokus auf die hochmoderne KI-Engine, den Chat, Visualisierungen und Integrationen."

"Es ist eine Ehre, von Forrester in ihrer Markt- und Wettbewerbsbeobachtungs-Bewertung als führend anerkannt zu werden", sagte Havu. "Und wir stehen nicht still. Was wir vor kurzem entwickelt haben, wird den Kunden helfen, Zeit zu sparen und mehr darauf vertrauen zu können, dass sie auf jeder Ebene des Unternehmens die richtigen Einblicke haben. Wir setzen einen neuen Standard, den Unternehmen in Zukunft erwarten können, der es den Nutzern ermöglicht, mehr zu erreichen und kontinuierlich wirkungsvolle, strategische Entscheidungen zu treffen."

"Wir verdanken es den Menschen, die den Kundenstamm von M-Brain bilden, und dem Team, das sie zielgerichtet in den Mittelpunkt stellt, dass Forrester unser Angebot als führend einstuft", schloss er.

"Das ‚menschliche' Element spielt bei uns keine untergeordnete Rolle, sondern ist ein integraler Bestandteil unserer Arbeit", so Havu.

Weitere Informationen unter:

Über M-Brain

M-Brain ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Wettbewerbs- und Marktbeobachtung. Das aus mehr als 200 Experten bestehende Team von M-Brain unterstützt mehr als 500 Organisationen im Intelligence-Bereich. M-Brain hilft seinen Kunden, über Markttrends, Brancheneinblicke und Berichte auf dem Laufenden zu bleiben und den Überblick zu behalten. Das Unternehmen filtert, analysiert und bündelt Informationen in einem leicht verständlichen Format und das in großem Umfang. M-Brain kombiniert eine erstklassige KI mit menschlichen Fachanalysten, um mehr als 250.000 Geschäftsanwendern weltweit verwertbare, zuverlässige Einblicke zu liefern.

Mit dem seit 1999 bestehenden Angebot an Mediendienstleistungen ist M-Brain mit seinen 12 Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien in einmaliger Art fähig, weltweite Unternehmen mit weitreichenden Aktivitäten zu bedienen. Unternehmen wie Goodyear, Dunkin, Bosch, Philips und Cintas setzen auf M-Brain als ihren Marktbeobachtungs-, Service- und Inhalteanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter www.m-brain.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615051600/de/

Contacts:

Kati Tammisto

CMO

kati.tammisto@m-brain.com

+358 40 7757162