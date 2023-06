HCLTech, ein führendes weltweit tätiges Technologieunternehmen, und Microsoft haben die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, generative künstliche Intelligenz (KI) wirksam einzusetzen und gemeinsame Lösungen zu entwickeln, mit denen Unternehmen bessere Ergebnisse erzielen und die Transformation ihres Geschäfts vorantreiben können.

Durch die Kombination von HCLTechs fundiertem Fachwissen in verschiedenen Branchen und Microsofts Azure OpenAI Service können Kunden von innovativen Lösungen profitieren, die die Mitarbeiterproduktivität steigern, den IT-Betrieb effizienter gestalten, die Anwendungsentwicklung beschleunigen und Geschäftsprozesse optimieren. Azure OpenAI Service bietet REST (Representational State Transfer) API-Zugang zu den Sprachmodellen von OpenAI, einschließlich GPT-3, Codex und der Embeddings-Modellreihen.

HCLTech wird ein Microsoft Cloud Generative AI Center of Excellence (GenAI CoE) einrichten, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung branchenspezifischer Lösungen liegt, die die Vorteile generativer KI nutzen, um Kunden personalisierte und datengesteuerte Erfahrungen zu bieten, Entscheidungsprozesse zu verbessern und das Unternehmenswachstum zu fördern.

"Durch den Einsatz der neuesten Microsoft-Innovationen in den Bereichen KI und maschinelles Lernen können Unternehmen wertvolle Einblicke in ihre Abläufe erhalten, Entscheidungsprozesse verbessern und erfolgreicher agieren. Ganz gleich, ob es um die Verbesserung des Kundenerlebnisses, die Rationalisierung der Lieferkette oder die Optimierung von Geschäftsprozessen geht, bietet diese leistungsstarke Zusammenarbeit die Tools und das Fachwissen, die Unternehmen benötigen, um in dieser schnelllebigen digitalen Landschaft erfolgreich zu sein", so Kalyan Kumar, Chief Technology Officer und Head, Ecosystems, HCLTech.

"HCLTech bringt umfassende Fachkenntnisse in verschiedenen Branchen mit und ist daher optimal aufgestellt, um mit Azure OpenAI Lösungen zu entwickeln, die Kunden bei der Transformation und beim Wachstum unterstützen", so Kelly Rogan, Corporate Vice President of Global System Integrators and Advisory Partners bei Microsoft.

HCLTech will die Fähigkeiten im Bereich KI im gesamten Unternehmen ausbauen und arbeitet mit Microsoft zusammen, um ein umfangreiches Qualifizierungsprogramm anzubieten, in dessen Rahmen 10.000 Entwickler und Architekten von HCLTech in fortschrittlichen KI-Technologien zertifiziert werden sollen. Das Programm sieht Schulungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten für Mitarbeiter vor und bietet Zugang zu exklusiven Ressourcen und Tools.

Außerdem plant HCLTech eine Beschleunigung seiner digitalen Transformation durch die Einführung von Microsoft 365 und Viva Copilot, wodurch die Geschäftsprozesse optimiert und das Engagement und die Produktivität der Mitarbeiter gesteigert werden sollen.

HCLTech stellt ein einzigartiges Set an End-to-End-KI-Fähigkeiten zur Verfügung, das von der Chipentwicklung bis zur Optimierung von Geschäftsprozessen reicht. Durch strategische Partnerschaften mit Microsoft und vielen anderen Unternehmen ebnet HCLTech den Weg für die Einführung von generativer KI in allen Branchen.

Weitere Informationen über unsere einzigartigen End-to-End-KI-Funktionen erhalten Sie unter hcltech.com/ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615785095/de/

