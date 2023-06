FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) hat den deutschen Aktienmarkt am Donnerstag nur kurz zugesetzt. Bis zum Handelsschluss machte der Dax seine zeitweise ausgeweiteten Verluste nahezu vollständig wett. Gewinne an den US-Börsen kamen dem deutschen Leitindex dabei zu Hilfe. Wie erhofft hatte die US-Notenbank Fed außerdem am Vorabend nach zehn Zinserhöhungen in Folge eine Pause eingelegt. Signale über weitere Anhebungen im laufenden Jahr waren von den Anlegern in den USA bereits am Mittwoch mit Fassung aufgenommen worden und hatten die Wall Street nicht allzu sehr belastet.

Das deutsche Börsenbarometer beendete den Tag mit einem geringen Abschlag von 0,13 Prozent auf 16 290,12 Punkte. Der MDax , in dem sich mittelgroße Unternehmen befinden, verlor 0,82 Prozent auf 27 330,39 Zähler.

Die Währungshüter der Euroregion legten im Kampf gegen die weiterhin hohe Inflation mit einer achten Zinserhöhung in Folge nach. Der Leitzins wurde - wie mit großer Mehrheit erwartet - um weitere 0,25 Prozentpunkte angehoben. Allerdings rechnet die EZB zugleich in diesem Jahr mit einem etwas geringeren Wirtschaftswachstum und einer höheren Inflation als noch vor drei Monaten. Und laut Volkswirt Gebhard Stadler von der Bayern LB gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde zudem bereits "klare Hinweise auf einen weiteren Zinsschritt im Juli". Für September, in Erwartung niedrigerer Inflationsprojektionen, sollte der Zinserhöhungspfad der EZB dann jedoch für beendet erklärt werden, ergänzte er./ck/men

