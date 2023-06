40 Prozent Rendite seit Jahresanfang, und das nur mit Aktien. Unsere Aktie der Woche zeigt wie das geht! Jetzt kennenlernen. https://tinyurl.com/ucfn76n3 Pause ja, Ende der Zinserhöhungen: Nein! Die US-Notenbank Fed schaltet nach zehn Zinsschritten in Folge erst einmal in den Leerlauf. Die erhofften Impulse für die Aktienmärkte blieben nach der Entscheidung am Mittwoch aus. Im Gegenteil: Zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr sind mehr als bislang befürchtet. Wie geht es jetzt weiter im S&P 500 - Lars Wißler, Chefredakteur unserer Aktie der Woche, gibt dazu im Interview mit wallstreetONLINE seine Einschätzung ab. Außerdem stellt er eine KI-Aktie aus dem Chipsektor vor, die mit einer günstigen Bewertung echte Value-Chancen mitbringt. Mehr dazu im Video!