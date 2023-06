Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX TR -0,67% auf 7008,68, davor 10 Tage im Plus (6,53% Zuwachs von 6623,7 auf 7056,26), Verbund -1,33% auf 74,15, davor 6 Tage im Plus (9,63% Zuwachs von 68,55 auf 75,15), ATX Prime -0,7% auf 1613,1, davor 6 Tage im Plus (2,38% Zuwachs von 1586,64 auf 1624,46), ATX -0,81% auf 3185,17, davor 6 Tage im Plus (2,67% Zuwachs von 3127,62 auf 3211,12), Rosgix -0,16% auf 3330,87, davor 6 Tage im Plus (1,07% Zuwachs von 3301,09 auf 3336,31), Semperit 0% auf 22,25, davor 5 Tage im Plus (7,49% Zuwachs von 20,7 auf 22,25), Zumtobel -1,84% auf 6,95, davor 4 Tage im Plus (3,21% Zuwachs von 6,86 auf 7,08), EVN -0,95% auf 20,8, davor 3 Tage im Plus (1,69% Zuwachs von 20,65 auf 21), Palfinger -0,84% auf 29,45, davor 3 Tage im Plus (3,85% Zuwachs von 28,6 auf 29,7), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...