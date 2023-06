OLDENBURG (dpa-AFX) - Zwei genossenschaftlich organisierte Bäckereigroßhändler fusionieren. Durch den Zusammenschluss entstehe in Oldenburg der größte derartige Anbieter in Deutschland, wie die beteiligten Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Es handelte sich um die Bäko Weser-Ems-Mitte eG und die Ebäcko eG. Die Fusion werde rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres wirksam. An den vier Standorten Bielefeld, Braunschweig, Münster und Oldenburg arbeiten den Angaben zufolge mehr als 450 Menschen und knapp 1000 Kunden werden beliefert. Die Bäko Weser-Ems-Mitte eG erwirtschaftete demnach im vergangenen Jahr 245 Millionen Euro Umsatz, die Ebäcko Bäcker- und Konditoren-Einkauf eG 127 Millionen. Die Unternehmen handeln mit Rohstoffen, Verpackungen und Maschinen./mni/DP/men