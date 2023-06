WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat Sanktionen gegen ein in China lebendes nordkoreanisches Ehepaar verhängt und wirft ihm vor, die Beschaffung von Massenvernichtungswaffen unterstützt zu haben. Nordkorea nutze nach wie vor ein Netzwerk von Vertretern im Ausland, darunter in China und im Iran, um verbotene Komponenten einzuführen, die für die Forschung und Entwicklung von rechtswidrigen Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen erforderlich seien, erklärte das US-Finanzministerium am Donnerstag.

Das nun mit Sanktionen belegte Ehepaar soll unter anderem mit Vertretern in China zusammengearbeitet haben, um Material für die Herstellung von nordkoreanischen Raketen zu beschaffen. Als Folge der Sanktionen werden etwaige Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren. Geschäfte mit ihnen werden US-Bürgern untersagt. Auch internationale Geschäfte werden durch die Sanktionen für Betroffene meist deutlich schwieriger.

Der Konflikt mit Nordkorea, das wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen unterworfen ist, hat wieder deutlich an Brisanz gewonnen. Nach einer beispiellosen Serie von Raketentests im vergangenen Jahr hat das weithin isolierte Land auch in diesem Jahr wieder mehrfach atomwaffenfähige Raketen getestet. Erst am Donnerstagabend (Ortszeit) hat Nordkorea nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert./nau/DP/men