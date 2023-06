Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, gutefrage.net|highfivve, OneFootball, Prisma Media, Tesco Media and Insights Platform setzen ein neues, datenschutzbewusstes Identitätskonzept ein, das europäischen Verbrauchern eine bessere Datenkontrolle bieten soll

European Unified ID (EUID), die neue, speziell für den europäischen Markt entwickelte Identitätslösung, findet in ganz Europa Unterstützung, unter anderem bei globalen Marken, führenden europäischen Verlagen und Einzelhandelspartnern. EUID ist das europäische Gegenstück zu Unified ID 2.0 (UID2), einem neuen Identitätskonzept, das sich in der gesamten Branche durchgesetzt hat. Zu den ersten Marken und Verlagen, die EUID nutzen, gehören Bacardi, Kimberly-Clark, Aller Media, Future, gutefrage.net, OneFootball, Prisma Media und Tesco Media and Insights Platform, powered by dunnhumby.

Angesichts der europaweit geltenden Vorschriften für Verbraucherdaten haben Marken und Verlage nach Möglichkeiten gesucht, den Verbrauchern bessere Werbeerlebnisse zu bieten und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher sowie die Datenstandards zu respektieren. EUID zielt darauf ab, die europäischen Datenschutzbestimmungen zu erfüllen und den europäischen Verbrauchern durch Datenschutzhinweise sowie Opt-outs die Kontrolle über ihre Daten zu geben.

"Weltweit findet eine wichtige Diskussion darüber statt, wie der Austausch relevanter Werbung aufrechterhalten und gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher respektiert werden kann. Und nirgendwo wird dies deutlicher als in Europa", sagte Samantha Jacobson, Chief Strategy Officer von The Trade Desk. "Werbetreibende und Verlage in Europa müssen beim Datenschutz hohe Anforderungen erfüllen. Als spezifische europäische Lösung ist die EUID in den für die jeweilige Region geltenden Datenschutzbedingungen verankert. Dank unserer Partnerschaften mit Werbetreibenden, Verlagen und Branchenverbänden konnten wir einen Identitätsrahmen schaffen, der Marken dabei hilft, europäische Verbraucher mit relevanter Werbung zu erreichen, und ihnen außerdem die Möglichkeit gibt, ihre Daten zu kontrollieren."

EUID basiert auf authentifizierten Daten und ist offen und interoperabel mit anderen authentifizierten Identitätslösungen im gesamten Werbeumfeld. Diese Interoperabilität ermöglicht es Werbetreibenden, ganzheitliche Werbekampagnen zu erstellen, die Verbraucher über die am schnellsten wachsenden digitalen Kanäle im offenen Internet erreichen, in denen Cookies von Drittanbietern nicht vorhanden sind, wie z. B. Connected TV, mobile Apps und Audio-Streaming.

Ausgewählte Kommentare von Werbetreibenden und Publishern zu EUID

Bacardi

"Bacardi unterstützt neue Lösungen wie EUID, die entwickelt werden, um das Werbeerlebnis der Verbraucher zu verbessern und die Messlatte für den Datenschutz höher zu legen", sagte Lucy King, Global Media Director, Bacardi.

Kimberly-Clark

"Dies ist eine einmalige Gelegenheit für uns, die beste Version unserer Verbrauchererfahrung für unser Markenportfolio im offenen Internet zu schaffen. Mit EUID kann Kimberley-Clark seine First-Party-Daten optimal nutzen, um ein umfassenderes, einheitliches und datenschutzkonformes Kundenerlebnis über alle Kanäle hinweg zu bieten", so Scott Bodie, UK Digital Lead, Kimberly-Clark.

Aller Media

"Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit EUID, die uns und unseren Kunden hilft, Kampagnen zu monetarisieren und die Häufigkeit sowie die Qualität der Kampagnen sicherzustellen. Wir freuen uns darauf, dies für unsere Einkäufer zu visualisieren und damit weiterhin ein wichtiger Teil dieses Ökosystems zu sein", erklärte Martin Sundell, Head of Programmatic, Aller Media.

Future

"Future freut sich, seine Beziehung zu The Trade Desk zu vertiefen und die Einführung von EUID zu unterstützen. Wir sind überzeugt von einem datenschutzkonformen Werbe-Ökosystem und von Lösungen, mit denen Marken direkt mit führenden Premium-Publishern wie Future in Kontakt treten können, um ihre Marketingziele zu erreichen", so Nick Flood, Global Revenue Operations Director, Future.

gutefrage.net|highfivve

"Als Publisher und Programmatic Sales House freuen wir uns, unsere Unterstützung für die European Unified ID (EUID), eine innovative, auf den europäischen Markt zugeschnittene Identitätslösung, zum Ausdruck zu bringen. Durch die Einführung von EUID können wir neue Möglichkeiten erschließen und unsere Werbemöglichkeiten verbessern, um unserer geschätzten Zielgruppe ein personalisiertes Erlebnis zu bieten", sagte Martin Pichler, Chief Sales Officer, gutefrage.net|highfivve.

OneFootball

"Für OneFootball als führende globale Plattform für Fußballfans ist EUID von entscheidender Bedeutung. Wir freuen uns daher sehr über die Partnerschaft mit The Trade Desk, das in diesem wichtigen Bereich eine Vorreiterrolle spielt. Auf OneFootballfinden Fans aktuelle Nachrichten, Highlight-Clips und Live-Streaming sowie Statistiken und Live-Ergebnisse aus Hunderten von Ligen und Wettbewerben weltweit und können sich als Teil einer globalen Fan-Community fühlen. Für uns stehen die Fans an erster Stelle. Daher ist es unerlässlich, dass wir unseren Nutzern die Kontrolle über ihre Daten geben, wenn sie auf unsere Plattform zugreifen. Gleichzeitig sind wir bestrebt, nachhaltige Beziehungen zu den Werbetreibenden zu pflegen, damit wir weiterhin einen kostenlosen Service für Fußballfans auf der ganzen Welt anbieten können", so Patrick Fisher, Chief Business Officer, OneFootball.

Prisma Media

"Prisma Media Solutions ist stolz darauf, einer der Pioniere in Europa zu sein, die die EUID-Identifizierung eingeführt haben. Dieser Durchbruch verspricht, das digitale Ökosystem zu verändern, denn er bietet eine Alternative zur Abschaffung der Cookies von Drittanbietern. Diese Initiative ist Teil der vor einigen Jahren eingeleiteten globalen Strategie von Prisma Media. Damit bekräftigen wir unser Engagement für unsere Kunden, denn wir bieten ihnen relevante Lösungen für das Targeting von Werbung und schaffen eine Welt, in der die Privatsphäre der Internetnutzer stärker respektiert wird", erklärte Bastien Deleau, Directeur Exécutif Adjoint, Prisma Media.

Über The Trade Desk

The Trade Desk ist ein Technologieunternehmen, das Werbeeinkäufer unterstützt. Mit der cloudbasierten Selbstbedienungsplattform können Anzeigenkäufer digitale Werbekampagnen für verschiedene Werbeformate und Geräte erstellen, verwalten und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Inventar- und Verlagspartnern sorgen für maximale Reichweite und Entscheidungsmöglichkeiten, und Unternehmens-APIs ermöglichen die kundenspezifische Entwicklung auf Basis der Plattform. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, CA, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen finden Sie unter thetradedesk.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und YouTube.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615840049/de/

Contacts:

thetradedesk@firstlightgroup.io, +44 7526 565 507