Metalcorp Group S.A. empfiehlt den abgestimmten Gegenantrag der Robus Capital Management Limited zur Beschlussfassung für die 2. Gläubigerversammlung am 16. Juni 2023



Luxemburg, 15. Juni 2023 - Die Metalcorp Group S.A. hat heute einen Gegenantrag von der Robus Capital Management Limited zu ihren Beschlussvorschlägen für die 2. Gläubigerversammlung der Gläubiger ihrer Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) am 16. Juni 2023 um 11 Uhr in Frankfurt am Main erhalten. Da der Gegenantrag, der die heute bekanntgemachte Einigung widerspiegelt, zwischen der Emittentin und den Mitgliedern der Ad-hoc-Gruppe von Gläubigern der Anleihe 2021/2026 sowie Gläubigern und dem gemeinsamen Vertreter der Anleihe 2017/2023 abgestimmt wurde, empfiehlt die Metalcorp Group den Anleihegläubigern der Anleihe 2017/2023, allen Gegenanträgen der Robus Capital Management Limited zuzustimmen. Der Gegenantrag der Robus Capital Management Limited und ein Investoren-Update können unter folgendem Link auf der Webseite der Metalcorp abgerufen werden: https://metalcorpgroup.com/glaubigerabstimmung_anleihe23/



Anleihegläubiger, die bereits die generelle Weisung zu den Vorschlägen der Verwaltung erteilt haben, müssen nicht mehr aktiv werden.



Über die Metalcorp Group S.A.:

Die Metalcorp Group ist ein diversifizierter, weltweiter Dienstleister in der Metall- und Mineralienindustrie, einschließlich Beschaffung, Vermarktung, Abbau und Verarbeitung solcher Produkte. Die Geschäftsaktivitäten sind aufgeteilt in den Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzern sowie in den Metall- & Konzentrat-Teilkonzern. Die Unternehmensanleihen 2021/2026 (ISIN: DE000A3KRAP3) und 2017/2023 (ISIN: DE000A19MDV0) werden im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



