Wien, Österreich (ots/PRNewswire) -Die Stadt Medina in Saudi-Arabien hat das geschafft, was viele andere Kommunen oft ohne Erfolg versucht haben: die perfekte Kombination aus Identität, Nachhaltigkeit und Fortschritt. Sie hat ihr Geheimnis am 12. und 13. Juni 2023 in Wien geteilt, wo die Madinah Region Development Authority (MDA) zusammen mit der Raseel Platform als Hauptsponsor am 9. FIWARE Global Summit, from Data to Value, teilnahm.Unterstützt von der FIWARE Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für die Einführung offener Standards unter Verwendung von Open Source-Technologien für die Entwicklung intelligenter Lösungen einsetzt, ist die Raseel-Platform die erste Plattform für Smart-Cities in Saudi-Arabien.Dabei geht es nicht nur um Technologie: Die Plattform wurde für die Stadt Medina, die für Muslime die weltweit zweit-heiligste Stadt ist, mit dem Ziel entwickelt, die Lebensqualität ihrer Einwohner und ihrer mehr als 9 Millionen Besucher pro Jahr zu verbessern.Durch die Einführung von Open Data und Open Source-Technologien hat sich das "Madinah Smart City Program" von einer angebotsorientierten zu einer nachfrageorientierten Umsetzung technologischer Lösungen entwickelt. "Wir glauben fest daran, dass es in der Smart City um Menschen und nicht um Technologien geht," so Abdulrahman Ibrahim, Chief Data und Innovation Officer bei der"Madinah Regional Development Authority".Die Plattform konzentriert sich darauf, die Integration des Stadtmanagements für die Behörden zu erleichtern, die Lebensqualität der Einwohner zu verbessern, die Erfahrungen für Besucher zu bereichern, niedrige Einstiegskosten für KMU zu gewährleisten und die Programmierung für Lösungsentwickler zu vereinfachen.So wie das Gehirn für das Funktionieren aller Körperteile sorgt, so arbeitet Raseel als innovative, interoperable Plattform, die zentralisierte Smart City Lösungen anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf den nahtlosen Datenaustausch und die grundlegende Bereitstellung von Dienstleistungen, die sowohl den öffentlichen als auch privaten Bedarf an fundierten Erkenntnissen und optimierter Effizienz abdecken."Aus technischer Sicht haben wir uns wegen der Interoperabilität, Skalierbarkeit, Offenheit, Sicherheit, Community-Unterstützung und der modularen Architektur für FIWARE (https://www.linkedin.com/company/fiware/) als Partner entschieden", erklärt Ibrahim.In Wien präsentierte das "Madinah Smart City Program (MSCP)" die wichtigsten intelligenten Lösungen und aktuellen Projekte der Raseel-Platform von Medina, trieb die Entwicklung und Umsetzung bestehender Lösungen voran und beteiligt sich an der Entwicklung und Verbreitung von Open Source-Technologien.Die Stadt Medina ist die erste Stadt der Welt, die eine FIWARE-Platin-Mitgliedschaft und einen Sitz im Vorstand der Stiftung erhalten hat.Raseel ist ein arabisches Substantiv, das von dem Wort "Botschafter" abgeleitet ist. Es bedeutet aber auch "frisches Wasser, das frei und ungehindert fließt".Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2102055/Madinah_City_Fiware_Summit.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/medina-keystone-sponsor-beim-fiware-global-summit-2023-301852290.htmlPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von María J. Martínez,+41 798635544,mjosemartinez@diloconsulting.comOriginal-Content von: Madinah City, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100092482/100908397