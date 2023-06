© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Strengere Passwort-Regeln sorgen für einen Boom bei der Zahl der Abonnenten. An der Börse kommt das gut an. Geht die Rallye der vergangenen Monate weiter? Die Bank of America schraubt ihr Kursziel hoch!

Die Analysten von BofA Research haben die Auswirkungen der neuen Passwort-Regeln von Netflix untersucht. Und die bisherigen Daten seien durchaus überzeugend. "Nach Angaben von Antenna hatte Netflix nach der Ankündigung, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern einzuschränken, die vier Tage mit dem höchsten US-Nutzerzuwachs in den viereinhalb Jahren, in denen Antenna diese Daten verfolgt", schreibt BofA-Analyst David Plaus in einem neuen Report.

Der Experte rechnet vor vor: Falls 60 Prozent der User, die bislang einen Account von Freunden oder Familienmitgliedern genutzt haben, ein eigenes Abo abschließen, könnte Netflix auf Jahressicht.ein Umsatzplus von rund zwei Milliarden US-Dollar winken.

Fast 40 Prozent Rendite seit Januar - so lautet die Erfolgsbilanz der Aktie der Woche. Damit wurden sowohl der DAX als auch der S&P 500 deutlich outperformt. Jetzt mehr erfahren und kostenlosen Report herunterladen!

Hinzu kommen die Auswirkungen der neuen Regeln im internationalen Geschäft. Netflix schränkt das Teilen von Passwörtern auch in über 100 Ländern ein. BofA beziffert das mögliche Umsatzplus auf rund 1,2 Milliarden US-Dollar.

Grund genug für Plaus, das Kursziel für die Netflix-Aktie anzuheben. Er rechnet jetzt mit einem Kursziel von 490 US-Dollar, was einem Plus von zehn Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet. Die starke Rallye der Streaming-Aktie könnte damit weitergehen. Seit Jahresanfang liegt Netflix bereits satte 45 Prozent im Grünen.

Neues Werbe-Abo als gutes Angebot für "Umsteiger"

Insgesamt erwarten die Analysten ein Abonnenten-Plus von 18,7 Millionen für das Jahr 2023, fünf Millionen mehr als bislang prognostiziert waren. 2024 sollen sogar 20 Millionen Nutzer hinzukommen.

Das kürzlich eingeführte Abo mit Werbung (Kostenpunkt: 6,99 US-Dollar/Monat) biete den "Passwort-Teilern" ein attraktives Einstiegsangebot, meint Analyst Plaus. Beide Strategien des Unternehmens seien deshalb untrennbar miteinader verbunden. "Wir heben unsere Prognose an, da wir mehr neue Abonnenten erwarten."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion