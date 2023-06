Das Pilotprogramm wird Anwendungsfälle von Großbetragszahlungen mithilfe der CBDC Platform von Ripple auf Basis der Kerntechnologie von XRP Ledger evaluieren

Ripple, der Marktführer für Enterprise-Blockchain- und Krypto-Lösungen, gab heute seine Zusammenarbeit mit der Banco de la República, der kolumbianischen Zentralbank bekannt, um die Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie zu untersuchen.

Die Zentralbank in Verbindung mit dem Ministry of Information and Communications Technologies (MinTIC) werden Anwendungsfälle validieren, die das kolumbianische Großbetragszahlungssystem mithilfe der CBDC Platform von Ripple verbessern, basierend auf XRP Ledger (XRPL), einer energieeffizienten Open-Source-Blockchain. Dieses Pilotprojekt wird im Rahmen der dritten Phase der Erprobung der Blockchain-Technologie unter der Leitung des MinTIC entwickelt.

Unter Leitung des Directorate of Digital Government, MinTIC wird sich das Projekt über einen Zeitraum bis Ende 2023 erstrecken. Die Zielsetzung in der dritten Phase der Erprobung der Blockchain-Technologie ist die Anleitung nationaler und regionaler öffentlicher Einrichtungen mithilfe interaktiver und kollaborativer praktischer Anwendungsexperimente, wie die beispiellose Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Transparenz der Blockchain-Technologie die Zahlungssysteme und das Datenmanagement revolutionieren kann. Aufgrund ihrer Entwicklung mithilfe dieser Schlüsselfähigkeiten wird die CBDC Platform von Ripple, eine durchgängige Lösung für Zentralbanken, in einer kontrollierten Umgebung ohne kompromittierende öffentliche Mittel erprobt und getestet.

Mauricio Lizcano, ICT Minister, hob die Bedeutung dieses Projekts besonders hervor: "Die Effizienz-Potenziale können anhand der Ergebnisse evaluiert werden, die bei der Entwicklung einer Lösung mithilfe der Blockchain-Technologie erzielt werden, die in der Lage ist, die Verfahren in den Einrichtungen auf sichere und effiziente Weise zu verbessern und zu ergänzen. Darüber hinaus wird es eine technologische Lösung (Prototyp) bieten, die Simulationen unterschiedlicher Anwendungsfälle im Rahmen des Großbetragszahlungssystems ermöglichen wird."

"Das vorausschauende Denken der Banco de la República in Kolumbien und des MinTIC in Bezug auf Blockchain-Innovationen wird neue Wege eröffnen, wie Organisationen im digitalen Zeitalter operieren", so James Wallis, Vice President of Central Bank Engagements and CBDCs. "Durch Nutzbarmachung des Potenzials der Ripple CBDC Platform, die auf XRPL basiert, wird dieses Projekt den Weg für transformative Verbesserungen bei der Nutzung der Blockchain-Technologie im öffentlichen Sektor ebnen. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, Innovationen und die Effizienz voranzutreiben, um öffentliche Einrichtungen zu befähigen, das volle Potenzial sicherer und transparenter Transaktionen auszuschöpfen."

Ferran Prat, CEO von Peersyst Technology hob auch besonders hervor: "Unsere Partnerschaft mit dem MinTIC als Referenz-Technologie-Unternehmen für die Implementierung der Blockchain-Technologie in Lateinamerika erfordert unsererseits die anspruchsvollsten Kriterien bei der Auswahl der Technologien. Im Falle von Zahlungen und der Technologie für Zentralbanken handelt es sich bei Ripple um einen Benchmarkführer in der Branche und einen der besten Bündnispartner, um das Potenzial dieser Technologie von Großbetragszahlungssystemen bei der Banco de la República auszuschöpfen."

Weitere Informationen über dieses Pilotprogramm werden zu einem späteren Zeitpunkt rund um die spezifischen Anwendungsfälle und Implementierungen veröffentlicht. Weitere Informationen über dieses MinTic-Projekt finden Sie unter https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/

Über Peersyst

Peersyst Technology ist ein spezialisiertes Blockchain-Technologieunternehmen mit einer langjährigen Tradition in der Entwicklung und Implementierung von Lösungen auf der Grundlage von Distributed-Ledger-Technologien sowohl im öffentlichen als auch privaten Sektor. Peersyst Technology wurde 2021 von dem MinTIC als einer der Referenz-Bündnispartner für die Implementierung der Blockchain-Technologie im kolumbianischen öffentlichen Sektor ausgewählt, um mit unterschiedlichen Einrichtungen und großen privaten Unternehmen zusammenzuarbeiten und sich dadurch selbst als Referenzführer bei der Implementierung dieser Technologie für die Region Lateinamerika zu positionieren.

Über Ripple

Ripple ist Marktführer für Enterprise-Blockchain- und Krypto-Lösungen und trägt dazu bei, wie die Welt Vermögenswerte transformiert, verwaltet und tokenisiert. Die Geschäftslösungen von Ripple sind schneller, transparenter und kostengünstiger indem sie Ineffizienzen beheben, die seit langem den Status quo definiert haben. Gemeinsam mit unseren Partnern und der größeren Entwicklergemeinde identifizieren wir Anwendungsfälle, bei denen die Krypto-Technologie neue Geschäftsmodelle kreieren und Möglichkeiten für mehr Menschen eröffnen wird. Mit jeder Lösung verwirklichen wir eine nachhhaltigere Weltwirtschaft und einen nachhaltigeren Planeten indem wir den Zugang zu einem inklusiven und skalierbaren Finanzsystem verbessern, wobei wir die kohlenstoffneutrale Blockchain-Technologie und den grünen digitalen Vermögenswert XRP nutzen. Auf diese Weise erfüllen wir unsere Mission, Krypto-Lösungen für eine Welt ohne wirtschaftliche Grenzen zu entwickeln.

Über die XRP Ledger Blockchain

XRP Ledger (XRPL) ist eine öffentliche und dezentraliserte Open-Source-Layer-1-Blockchain-Technologie unter Leitung einer globalen Entwicklergemeinde. Sie ist schnell, energieeffizient und zuverlässig. Seit mehr als zehn Jahren handelt es sich bei ihr um die am besten geeignete Blockchain, um die Abwicklung und Liquidität von tokenisierten Vermögenswerten in großem Maßstab zu ermöglichen. Mit einfacher Entwicklungsumgebung, geringen Transaktionskosten und einer sachkundigen Gemeinschaft bietet sie den Entwicklern eine solide Open-Source-Grundlage zur Ausführung der anspruchsvollsten Projekte ohne Auswirkungen auf die schlanke und effiziente Funktionspalette von XRPL. XRPL ermöglicht eine Vielzahl von Serviceleistungen und Anwendungsfällen, darunter Zahlungen, On-Chain-Finanzierungen und Tokenisierungen. Weitere Informationen finden Sie unter XRPL.org.

