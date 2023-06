Köln (ots) -Grund zum Jubeln für zwei Digitalprodukte des WDR: Bei den Grimme Online Awards 2023 wurden am Donnerstag (15.06.) das Projekt "Stolpersteine NRW - Gegen das Vergessen" und der Instagram-Kanal "Hand drauf" mit jeweils einem Preis ausgezeichnet. Die Verleihung fand am Abend in der Kölner Flora statt.In der Kategorie "Wissen und Bildung" setzt sich das WDR-Projekt "Stolpersteine NRW - Gegen das Vergessen" durch. Dieses erzählt multimedial die Geschichten von Menschen, die vom nationalsozialistischen Terror-Regime verfolgt wurden. App und Website zeigen auf einer interaktiven Karte alle, vom Künstler Gunter Demnig verlegten, rund 16.000 Stolpersteine in NRW. Tausende biografische Texte, Illustrationen, Hörspiele und historische Fotos geben Einblicke in die Lebensgeschichten, die sich hinter den Steinen verbergen. Für den Einsatz im Schulunterricht gibt es passende Begleitmaterialien, die Lehrende kostenlos nutzen können.Mit "Stolpersteine NRW" erschließt sich per Website und ergänzender (Augmented Reality-) App Geschichte für Nutzer:innen buchstäblich vor Ort und bringt durch den interaktiven Ansatz Vergangenes in die Gegenwart. Insbesondere die Bereitstellung von Materialien für den Unterricht hat der Jury gut gefallen - und sie würde es begrüßen, wenn über Nordrhein-Westfalen hinaus auch Stolpersteine in anderen Regionen über diesen digitalen Weg erschlossen und erlebbar gemacht werden könnten.Projektleitung: Stefan Domke, Elena Riedlinger // Redaktionelle Verantwortung: Michael Kaes, Stefan Moll //Idee, Konzept: Michelle Blum, Stefan Domke, Sandra Fomferek, Thomas Hallet, Luisa Höppner, Jule Küpper, David Ohrndorf, Elena Riedlinger, Isabel SurgesLink: www.stolpersteine.wdr.deDer Instagram-Kanal "Hand drauf", ein WDR-Projekt für funk, wird in der Kategorie "Kultur und Unterhaltung" ausgezeichnet. "Hand drauf" ist der ganz besondere Ort für die Gehörlosen-Community und wird von einem Team aus Gehörlosen und Hörenden gemacht und bietet einen bunten Mix aus Nachrichten, Forum und Orientierung. Jede Woche beantworten die gehörlosen Hosts Iris, Toma, Björn & Tobias Fragen, die gehörlose Menschen betreffen. Dazu gibt es viel Platz für den Erfahrungsaustausch untereinander zu Themen, die die Community bewegt.Dass das Internet auch ein Ort sein kann, der mit inklusiven Angeboten die Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen verdeutlicht und zugleich gehörlosen Menschen auch auf Social Media einen Informationsort bietet, zeigt das Angebot von "Hand drauf". Hier werden in gebärdensprachlichen Videos Themen aus der und für die Community behandelt und im Ergebnis eine Brücke zwischen Hörenden und Nichthörenden gebaut. Diese Integrationsleistung hält die Jury für preiswürdig.Redaktion: Teresa Bechtold, Pia Billecke // Redaktionelle Mitarbeit: Selina Kramer, Jennifer Metaschk // Hosts: Tobias Hölle, Toma Kubiliute, Iris Meinhardt, Björn PfeifferAutor:innen: Maike Elger, Nicolas Feißt, Lena Hering, Nora Holtgrefe, Melissa WesselCommunity Management: Nicolas Feißt, Melissa Wessel // funk-Partnermanagement: Laura SchulteLink: www.instagram.com/hand.draufFotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5535479