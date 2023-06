HealthTrust erweitert KI-gestützte Supply-Chain-Intelligenz für Leistungserbringer und Mitglieder

Everstream Analytics, der globale Anbieter von Supply-Chain- und Risikoanalysen, gab heute bekannt, dass HealthTrust Performance Group (HealthTrust), ein führendes Unternehmen für Leistungsverbesserungen im Gesundheitswesen, Everstream als globalen Anbieter für das Lieferketten-Risikomanagement ausgewählt hat.

Durch umfassende Lösungen für das Ausgabenmanagement wie Gruppeneinkaufsoptionen und den Ausbau der Expertise der Betreiber von Gesundheitseinrichtungen in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette, die klinische Integration und den Personalbestand erhöht HealthTrust die Leistungsfähigkeit der Anbieter sowie die Behandlungsqualität. HealthTrust wird die Everstream-Plattform nutzen, um Risiken proaktiv zu erkennen und zu steuern und die langfristige Widerstandsfähigkeit der Lieferkette zu stärken.

"Das Risikomanagement in der Lieferkette ist für die Kontinuität der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen von entscheidender Bedeutung und hatte für HealthTrust schon immer Priorität", so Jocelyn Bradshaw, HealthTrust Senior Vice President, Strategic Sourcing. "Durch die Zusammenarbeit mit Everstream gewinnen wir zusätzliche Erkenntnisse, die unsere Beschaffungsorganisation und letztlich das gesamte Ökosystem der Gesundheitsversorgung weiter stärken werden."

Die Bewertung der potenziellen Auswirkungen einer Unterbrechung der Lieferkette im Gesundheitswesen ist ein komplexer Prozess. Diese strategische Beziehung gewährleistet HealthTrust eine erhöhte Sichtbarkeit und Transparenz und ein besseres Verständnis der Lieferkette im Gesundheitswesen. Mit Everstream hat HealthTrust Zugriff auf eine dynamische Lieferketten- und Materialzuordnung, von Tier-1-Produktionsstandorten bis hin zur Sichtbarkeit von untergeordneten Tiers. Intelligente Daten verbessern die Reaktion auf Ereignisse dank schnellerer Einblicke und einem umfassenderen Kontext in Bezug darauf, wie sich Störungen auf Produkte, Materialien und Gesundheitsdienstleister auswirken können.

"Wir freuen uns sehr, mit HealthTrust und seinen Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um die Widerstandsfähigkeit und Kontinuität des Gesundheitswesens zu verbessern", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream. "Die globale Wertschöpfungskette des Gesundheitswesens erhält das menschliche Leben und ist damit eines der wichtigsten Netzwerke der Welt. Sie ist auch eines der komplexesten und steht unter ständiger Beobachtung von Aufsichtsbehörden und Verbrauchern. Unsere KI-gestützte Supply-Chain-Risikointelligenz wird HealthTrust dabei helfen, einige der vielen täglichen Herausforderungen zu bewältigen und zu verhindern -, mit denen diese Branche konfrontiert ist, so dass sie weiterhin ihre Aufgabe erfüllen kann, die menschliche Gesundheit und die Sicherheit der Patienten zu schützen."

Weitere Informationen über die Lösungen von Everstream für die Life-Science-Lieferkette erhalten Sie unter https://www.everstream.ai/industries/life-sciences-supply-chain/.

Über Everstream Analytics

Everstream Analytics setzt den globalen Standard für die Lieferkette. Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik auf seinen umfangreichen proprietären Datensatz liefert Everstream die prädiktiven Erkenntnisse und Risikoanalysen, die Unternehmen für eine intelligentere, autonomere und nachhaltigere Lieferkette benötigen. Die bewährte Lösung von Everstream lässt sich in Beschaffungs-, Logistik- und Business-Continuity-Plattformen integrieren und generiert die vollständigen Informationen, schärferen Analysen und präzisen Vorhersagen, die erforderlich sind, um die Lieferkette in einen Geschäftswert zu verwandeln. Besuchen Sie https://www.everstream.ai/, um mehr hierzu zu erfahren.

Über HealthTrust

HealthTrust Performance Group (HealthTrust) ist ein Unternehmen, das sich für die Verbesserung des Gesundheitswesens einsetzt. Dieses Ziel verwirklicht HealthTrust, indem es die Leistungsfähigkeit der Leistungserbringer und die Behandlungsqualität durch ein abgestimmtes Mitgliedschaftsmodell und Beratungslösungen für das gesamte Ausgabenmanagement erhöht, welche sich die Erfahrung, Reichweite und Innovationskraft der Betreiber von Gesundheitseinrichtungen zunutze machen. HealthTrust hat seinen Hauptsitz in Nashville, Tennessee, und betreut rund 1.800 Krankenhäuser und Gesundheitssysteme in den USA und Großbritannien sowie mehr als 65.000 weitere Standorte, darunter ambulante Operationszentren, Arztpraxen, Langzeitpflegeeinrichtungen und alternative Pflegeeinrichtungen. HealthTrust wurde zum Top-Arbeitsplatz in der Region Zentral-Tennessee gekürt.

