Der Kauf von Eddystone Financial Services, einem Anbieter von Kreditvermittlungsdiensten für Unternehmen, durch CSC, einem führenden Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaft, Recht, Steuern und digitale Marken, wurde heute bekannt gegeben. Durch die Übernahme wird das Unternehmen in der Lage sein, den australischen und neuseeländischen Markt mit seinen Treuhand- und Vermittlungslösungen für Unternehmen weiter zu durchdringen.

Von seinen Niederlassungen in Sydney, Melbourne und Auckland aus bietet Eddystone Financial Services Dienstleistungen in den Bereichen Kreditvermittlung, Sicherheitstreuhänder, Treuhand und verwandte Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist für seinen hervorragenden Kundenservice bekannt und verfügt über einen starken Stab von sachkundigen Kreditvermittlungsspezialisten.

Die Übernahme folgt auf eine exklusive Partnerschaft zwischen der Delaware Trust Company, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von CSC, und Eddystone Financial Services, um das Angebot an Treuhand- und Vermittlungslösungen für Unternehmen auf dem australischen und neuseeländischen Markt zu erweitern. Die Transaktion wird CSC in die Lage versetzen, sein Angebot an Kreditvermittlungsdienstleistungen weiter auszubauen und seine Präsenz in Australasien erheblich zu erweitern.

"Dies ist eine aufregende Zeit für CSC, da wir weiter wachsen und unsere Position in der globalen Kreditvermittlungsbranche stärken, und wir heißen Eddystone Financial Services und sein Team in der Gemeinschaft willkommen", sagte John Hebert, Präsident von CSC Global Capital Markets und Präsident und Chief Executive Officer von Delaware Trust.

"Die australische Kreditvermittlungsbranche hat in den letzten Jahren eine rasche Expansion erlebt. Diese Übernahme steht im Einklang mit unseren strategischen Zielen und wird unsere unabhängige, kundenorientierte Philosophie stärken, indem sie uns in die Lage versetzt, unseren Kunden erweiterte Fähigkeiten und Marktkenntnisse zu bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, und freuen uns auf die Möglichkeiten, die dieses neue Kapitel mit sich bringen wird."

"Wir freuen uns, die Übernahme zu formalisieren, nachdem wir schon seit einiger Zeit eng mit CSC und Delaware Trust zusammengearbeitet haben", sagte Barnaby Webb, Geschäftsführer und Gründer von Eddystone Financial Services. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit einem nun wirklich globalen Produkt zu wachsen, da Eddystone ein Unternehmen gefunden hat, dessen Werte mit unseren übereinstimmen.

Eddystone ist eine logische Erweiterung des Dienstleistungsangebots von CSC und des Delaware Trust-Teams, das Ressourcen für die Unterstützung privater und öffentlicher Unternehmen in ganz Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bereitgestellt hat. CSC hilft alternativen Vermögensverwaltern bei einer Vielzahl von Fondsstrategien, Akteuren auf den öffentlichen und privaten Kapitalmärkten sowie Unternehmen und Institutionen, die treuhänderische und Governance-Unterstützung benötigen, in mehr als 140 Rechtsordnungen weltweit.

Über CSC

CSC ist der vertrauenswürdige Partner der Wahl für mehr als 90 der Fortune-500-Unternehmen, mehr als 90% der 100 besten globalen Marken, und mehr als 70 des PEI 300. Wir sind der weltweit führende Anbieter von globalen Geschäftsverwaltungs- und Compliance-Lösungen, spezialisierten Verwaltungsdienstleistungen für alternative Vermögensverwalter in einer Reihe von Fondsstrategien, Transaktionen mit Kapitalmarktteilnehmern auf öffentlichen und privaten Märkten, Verwaltung von Domain-Namen-Systemen und digitalem Marken- und Betrugsschutz sowie Softwarelösungen für Unternehmenssteuern. CSC wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA. Das Unternehmen ist stolz darauf, seit mehr als 120 Jahren in Privatbesitz zu sein und professionell geführt zu werden. CSC verfügt über Niederlassungen in mehr als 140 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten. Wir sind ein globales Unternehmen, das in der Lage ist, überall dort Geschäfte zu machen, wo unsere Kunden sind und das erreichen wir, indem wir Experten in jedem Geschäftsbereich beschäftigen, den wir bedienen. Wir sind das Geschäft hinter dem Geschäft. Mehr Informationen unter cscglobal.com.

