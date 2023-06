Mehrjähriger Liefervertrag unterstützt den weltweiten Einsatz der Energiespeicherlösungen von Powin

Der globale Anbieter von Energiespeicherplattformen Powin LLC (Powin) hat mit EVE Energy Co., Ltd. (EVE), einem Tier-1-Batteriezellenlieferanten, einen Liefervertrag über 10 GWh abgeschlossen, um den globalen Markt für Energiespeicher zu bedienen. Die Vereinbarung unterstützt einen Teil der Kapazität von Powins Vorzeigeprojekt, der 1.850 MWh Waratah Super Battery, und zeigt das Engagement von Powin bei der proaktiven Bewältigung von Versorgungsherausforderungen bei gleichzeitiger Lieferung von sicheren, zuverlässigen und leistungsstarken Batteriespeichersystemen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615833274/de/

The signing ceremony between Powin and EVE took place during Intersolar Europe 2023 in Munich, Germany on June 14, 2023 (Photo: Business Wire)

Diese Ankündigung ist die Fortsetzung einer langfristigen Partnerschaft, die bis ins Jahr 2021 zurückreicht, als Powin erstmals seinen 2-Jahres-Liefervertrag mit EVE im GWh-Maßstab bekannt gab. Seitdem hat EVE weiter in den Ausbau der Energiespeicherkapazitäten investiert und kürzlich sechs neue Batteriewerke mit einer Gesamtkapazität von 120 GWh und Investitionen von mehr als 3 Mrd. USD angekündigt. EVE wird die LFP-Batteriezellen liefern, die in die Centipede-Plattform von Powin integriert und durch die firmeneigene StackOS-Software optimiert sind, die ein unvergleichliches Maß an Transparenz und Kontrolle für mehr Sicherheit und Leistung bietet.

"Unsere erweiterte Partnerschaft mit EVE Energy ist ein aufregender Schritt nach vorn für Powin", sagte Jason Eschenbrenner, Vice President of Global Procurement bei Powin. "Im vergangenen Jahr hat unsere Zusammenarbeit bemerkenswerte Ergebnisse erbracht, und wir sind stolz darauf, unsere Allianz auf neue Höhen zu erweitern. Durch diese Abnahmevereinbarung wollen wir ein noch größeres Potenzial für nachhaltige Energiespeicherlösungen erschließen und Unternehmen und Gemeinden mit zuverlässigen und sauberen Energieoptionen versorgen."

"Die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Powin ist ein natürlicher Fortschritt in unserer gemeinsamen Mission, die saubere Energiewende voranzutreiben", sagte Steven Chen, Präsident von EVE Energy Storage Co., Ltd. und VP von EVE Energy. "Der Erfolg, den wir im vergangenen Jahr gemeinsam erzielt haben, ist ein Beweis für die Stärke unserer Zusammenarbeit. Durch die Kombination von Powins tiefgreifender Branchenkenntnis mit unserer hochmodernen LFP-Batterietechnologie sind wir in der Lage, nachhaltige Energiespeicherlösungen in einem noch nie dagewesenen Umfang anzubieten. Gemeinsam können wir den globalen Übergang zu sauberer Energie beschleunigen und einen nachhaltigen Einfluss auf unseren Planeten ausüben."

Das vollständig integrierte Geschäftsmodell von Powin hat es dem Unternehmen ermöglicht, schwierige Probleme in der Lieferkette zu bewältigen, die die Branche geplagt haben. Als einer der größten Anbieter von Energiespeichern in Nordamerika mit fast einem halben Dutzend qualifizierter und zugelassener Anbieter von Batteriezellen ist Powin weniger anfällig für Engpässe in der Lieferkette und kann schneller arbeiten, um die schnell wachsende Nachfrage nach Batterien zu decken.

Über Powin, LLC (Powin):

Wir bei Powin treiben die nächste Stufe der Energie voran und verändern die Art und Weise, wie wir unser tägliches Leben mit Strom versorgen, indem wir den Zugang zu sauberem, resilientem und bezahlbarem Strom sicherstellen. Als globaler Anbieter von Energieplattformen bieten wir vollständig integrierte Batteriespeicherlösungen, Software und Dienstleistungen an, um die Leistung des Stromnetzes zu optimieren und den Übergang zu saubereren Energiequellen zu ermöglichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.powin.com.

Über EVE Energy Co., Ltd. (EVE):

EVE wurde 2001 gegründet und ist seit 2009 an der Börse von Shenzhen gelistet. EVE ist ein privates High-Tech-Unternehmen, das sich auf die Innovation und Entwicklung von Lithium-Batterien konzentriert. Im Rahmen einer qualitativ hochwertigen Entwicklungsstrategie konzentriert sich EVE weiterhin auf hochwertige Lithium-Batterietechnologien und -produkte und verfügt über Kerntechnologien für primäre Lithium-Batterien, kleine Li-Ionen-Batterien und Strom-Batterien. EVE hat es sich zur Aufgabe gemacht, grüne und hochenergetische, sichere und zuverlässige Stromversorgungslösungen für das IoT und das Energy Internet anzubieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230615833274/de/

Contacts:

Liz Crumpacker

powin@antennagroup.com