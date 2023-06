Ein wahres Börsenmärchen spielt sich derzeit bei Nvidia (ISIN: US67066G1040) ab. Mit einem atemberaubenden Plus von mehr als 164 Prozent seit Jahresbeginn könnte dieses Jahr als das drittstärkste seit 2000 in die Geschichte eingehen. Die Aktie des Tech-Riesen hat Investoren in Staunen versetzt und das Potenzial für weitere Erfolge scheint noch lange nicht ausgeschöpft zu sein. Analysten sind sich einig, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...