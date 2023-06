FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Leitzinserhöhung/EZB:

"Die Europäische Zentralbank setzt mit ihrer achten Leitzinserhöhung innerhalb von rund zwölf Monaten ihren Kampf gegen die Geldentwertung fort. (.) Zumindest für den Juli steht noch eine weitere Leitzinserhöhung der EZB zu erwarten. Daher mutet die Geldpolitik der EZB heute stetiger an als die Politik der Federal Reserve in Washington, die in ihrer Sitzung am Mittwoch auf eine Zinserhöhung verzichtet hat. (.) Das ist der klassische Mechanismus straffer Geldpolitik: Höhere Zinsen dämpfen die Nachfrage in der Wirtschaft. Die geringere Nachfrage schlägt sich mit Verzögerung in einem nachlassenden Auftrieb der Preise nieder, in der Regel aber auch in einer Beeinträchtigung der Geschäfte. Ohne Nebenwirkungen für die Konjunktur ist Inflationsbekämpfung in der Regel nicht zu haben. (.) Noch ist die Inflation nicht besiegt."/yyzz/DP/ngu