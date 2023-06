BERLIN (dpa-AFX) - Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future demonstriert am Freitag (14.00 Uhr) in Berlin gegen die Klimapolitik der Ampel-Koalition. Startpunkt ist die FDP-Parteizentrale in Mitte, danach soll es Richtung Kanzleramt gehen. Auch in weiteren Städten sind Proteste geplant, unter anderem in Hamburg, Bamberg und Görlitz.

Laut Fridays for Future soll drei Wochen vor der parlamentarischen Sommerpause Druck auf die Politik gemacht werden. Zuletzt seien viele klimapolitisch wichtige Maßnahmen verzögert oder verwässert worden, hieß es. Insbesondere die Blockadehaltung der FDP kollidiere immer wieder mit überfälligen Weichenstellungen zur Klimagerechtigkeit. Deutlich zu sehen sei das etwa beim Heizungsgesetz, dessen Beschluss wochenlang verzögert wurde./toz/DP/ngu